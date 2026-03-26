Acasă » Știri » Se introduce „RO-Alert” pentru curent? Mesajele care te anunță că ai consum prea mare

Se introduce „RO-Alert” pentru curent? Mesajele care te anunță că ai consum prea mare

De: David Ioan 26/03/2026 | 17:44
Se introduce „RO-Alert” pentru curent? Mesajele care te anunță că ai consum prea mare
Se introduce „RO-Alert” pentru curent? Mesajele care te anunță că ai consum prea mare. Foto: Pixabay

Consumatorii de energie electrică ar putea primi avertizări înainte de a se apropia de limita de consum prevăzută în contract, potrivit unui plan analizat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Măsura urmărește să ofere utilizatorilor un control mai bun asupra consumului lunar și ar putea deveni operațională începând cu anul 2026.

Se introduce „RO-Alert” pentru current?

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că instituția pregătește o modificare prin care furnizorii să trimită notificări atunci când consumul atinge aproximativ 80% din nivelul estimat în convenția cu clientul. Alertele ar urma să fie transmise prin SMS, e-mail sau aplicații mobile, astfel încât consumatorii să poată decide dacă își ajustează utilizarea energiei.

Oficialul a menționat că modelul este inspirat din practica operatorilor de telefonie mobilă, care informează clienții atunci când sunt aproape de a depăși resursele incluse în abonament, precum minutele sau traficul de date în roaming.

Implementarea depinde însă de extinderea rețelei de contoare inteligente, infrastructură care în prezent nu acoperă întreaga țară. Din cele aproximativ 10 milioane de locuri de consum, doar în jur de 3,5 milioane sunt echipate cu astfel de dispozitive, ceea ce reprezintă circa 35%. Există diferențe mari între operatorii de distribuție, unii având un ritm de instalare mult mai ridicat decât alții.

Mesajele care te anunță că ai consum prea mare

Șeful ANRE a subliniat că dezvoltarea contoarelor inteligente este esențială pentru modernizarea pieței, inclusiv pentru introducerea tarifelor diferențiate în funcție de intervalul orar și pentru o gestionare mai eficientă a consumului.

În același context, acesta a amintit și despre sistemul garanțiilor de racordare introdus în 2024, conceput pentru a diferenția investitorii reali de cei care doar tranzacționează proiecte. Deși există avize tehnice de racordare pentru aproximativ 80.000 MW, doar circa 6.000 MW reprezintă proiecte cu finanțare și autorizații, ceea ce încetinește ritmul real de dezvoltare a sectorului energetic.

CITEŞTE ŞI: Un chiriaș a fost somat de proprietar să scoată din priză toate electrocasnicele. Situația a împărțit internetul în două

Am făcut calculul. Câți bani plătim, în factura la curent, pentru fiecare spălare cu mașina de spălat rufe

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine primește cei 600 de lei pentru carburant și cine NU. Lista completă din Sectorul 4
Știri
Cine primește cei 600 de lei pentru carburant și cine NU. Lista completă din Sectorul 4
Ministrul Muncii promite pensii mai mari cu până la 1.000 lei: „Altfel demisionez”
Știri
Ministrul Muncii promite pensii mai mari cu până la 1.000 lei: „Altfel demisionez”
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
Mediafax
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și...
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul care costă doar 5.08 lei/lună
Gandul.ro
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul care costă doar 5.08 lei/lună
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Aurul ascuns în Carpați: peste 2.000 de tone scoase în ultimele două milenii. Unde s-au aflat cele mai mari zăcăminte
Adevarul
Aurul ascuns în Carpați: peste 2.000 de tone scoase în ultimele două milenii....
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran,...
Parlamentul European aprobă acordul comercial UE-SUA, cu garanții stricte
Mediafax
Parlamentul European aprobă acordul comercial UE-SUA, cu garanții stricte
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt...
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Digi 24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
Digi24
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului...
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
go4it.ro
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul care costă doar 5.08 lei/lună
Gandul.ro
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul care costă doar 5.08 lei/lună
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine primește cei 600 de lei pentru carburant și cine NU. Lista completă din Sectorul 4
Cine primește cei 600 de lei pentru carburant și cine NU. Lista completă din Sectorul 4
Ministrul Muncii promite pensii mai mari cu până la 1.000 lei: „Altfel demisionez”
Ministrul Muncii promite pensii mai mari cu până la 1.000 lei: „Altfel demisionez”
LIVE TEXT | Serghei Mizil, Fane alu Brigitte, Adiță și Coco comentează meciul România-Turcia în ...
LIVE TEXT | Serghei Mizil, Fane alu Brigitte, Adiță și Coco comentează meciul România-Turcia în direct la Dan Capatos Show
Motivul pentru care Valentin Sanfira a vrut să renunțe la Codruța Filip imediat după ce a cunoscut-o: ...
Motivul pentru care Valentin Sanfira a vrut să renunțe la Codruța Filip imediat după ce a cunoscut-o: „A fost greu de tot”
Branțuri otrăvite pe front. Acuzațiile care zguduie conflictul din Ucraina
Branțuri otrăvite pe front. Acuzațiile care zguduie conflictul din Ucraina
Cum se purta Codruța Filip cu Valentin Sanfira când nu știa că e filmată. Adevărul din spatele ...
Cum se purta Codruța Filip cu Valentin Sanfira când nu știa că e filmată. Adevărul din spatele aparențelor
Vezi toate știrile