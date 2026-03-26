Se introduce „RO-Alert” pentru curent? Mesajele care te anunță că ai consum prea mare

Consumatorii de energie electrică ar putea primi avertizări înainte de a se apropia de limita de consum prevăzută în contract, potrivit unui plan analizat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Măsura urmărește să ofere utilizatorilor un control mai bun asupra consumului lunar și ar putea deveni operațională începând cu anul 2026.

Se introduce „RO-Alert” pentru current?

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că instituția pregătește o modificare prin care furnizorii să trimită notificări atunci când consumul atinge aproximativ 80% din nivelul estimat în convenția cu clientul. Alertele ar urma să fie transmise prin SMS, e-mail sau aplicații mobile, astfel încât consumatorii să poată decide dacă își ajustează utilizarea energiei.

Oficialul a menționat că modelul este inspirat din practica operatorilor de telefonie mobilă, care informează clienții atunci când sunt aproape de a depăși resursele incluse în abonament, precum minutele sau traficul de date în roaming.

Implementarea depinde însă de extinderea rețelei de contoare inteligente, infrastructură care în prezent nu acoperă întreaga țară. Din cele aproximativ 10 milioane de locuri de consum, doar în jur de 3,5 milioane sunt echipate cu astfel de dispozitive, ceea ce reprezintă circa 35%. Există diferențe mari între operatorii de distribuție, unii având un ritm de instalare mult mai ridicat decât alții.

Mesajele care te anunță că ai consum prea mare

Șeful ANRE a subliniat că dezvoltarea contoarelor inteligente este esențială pentru modernizarea pieței, inclusiv pentru introducerea tarifelor diferențiate în funcție de intervalul orar și pentru o gestionare mai eficientă a consumului.

În același context, acesta a amintit și despre sistemul garanțiilor de racordare introdus în 2024, conceput pentru a diferenția investitorii reali de cei care doar tranzacționează proiecte. Deși există avize tehnice de racordare pentru aproximativ 80.000 MW, doar circa 6.000 MW reprezintă proiecte cu finanțare și autorizații, ceea ce încetinește ritmul real de dezvoltare a sectorului energetic.

