Am făcut calculul. Câți bani plătim, în factura la curent, pentru fiecare spălare cu mașina de spălat rufe

În general, costul unei singure spălări depinde în principal de temperatura apei, încărcătura de haine și de cât de modernă este mașina de spălat rufe, deoarece încălzirea apei consumă cea mai mare parte din energie. Câți bani plătim, în factura la curent, pentru fiecare spălare cu mașina de spălat rufe?

În majoritatea locuințelor și gospodăriilor, mașina de spălat rufe a devenit indispensabilă. În actualul context economic, mulți români se întreabă care este impactul electrocasnicelor asupra bugetului lunar. Cu alte cuvinte, cât curent consumă, de fapt, o mașină de spalat rufe și cum arată acesta pe factura la energie electrică lunară?

Cât consumă, de fapt, o spălare cu mașina de spălat rufe

În general, alegerea programelor scurte și spălările la temperaturi scăzute (maxim 40 de grade Celsius) pot reduce consumul pe factura lunară, în timp ce programele lungi (la 60 – 90 de grade Celsius) cresc considerabil cheltuiala energetică. Spre exemplu, o mașină de spălat rufe mordenă (clasa A+), în medie, consumă 0,6 și 0,9 kWh de energie electrică și aproximativ 40-50 litri de apă per ciclu de spălare.

Noi am făcut un calcul și am aflat cât costă o singură spălare – la un tarif standard de 1kWh (1,2 lei):

Program eco (40-60°C): consum 0,5 – 0,9 kWh, costă între 0,60 -1,08 lei

Bumbac (40°C): consum de 0,8 – 1,1 kWh, costă între 0,96 – 1,32 lei

Bumbac (60°C): consum 1,2 – 1,8 kWh, costă între 1,44 și 2,16 lei

Program scurt (30°C): consum 0,3 – 0,5 kWh, costă 0,36 – 0, 60 lei

Cum să reduci consumul de curent al mașinii de spălat rufe

Există mai multe modalități prin care se poate economisi curent și apă, precum selecția atentă a programelor de spălare, încărcarea optimă și folosirea corectă a cantității de detergent pot contribui semnificativ la reducerea consumului total de energie în timpul unui singur ciclu de spălare:

Folosește programe cu temperaturi scăzute

Evită programele lungi

Încarcă tamburul la capacitatea maximă, fără a o supraîncărca

Curăță periodic filtrul mașinii de spălat rufe

Folosește uscarea naturală (ori de câte ori este posibil)

Folosește o cantitate de detergent corectă (o cantitate prea mare poate duce la necesitatea unor clătiri suplimentare, ceea ce înseamnă un consum mai mare de apă)

