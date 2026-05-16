Produsul pe care nu ar trebui să-l iei la reducere din supermarket. Mulți fac greșeala

Promoțiile XXL de tip: „cumperi mai mult și plătești mai puțin” sau „2 la preț de 1” oferă de obicei produse în baxuri sau în cantități mari, care însă ajung în unele cazuri să fie mai mult o sursă de risipă decât de economie. Din cauza promoțiilor, mulți oameni cumpără mai mult decât au nevoie sau decât consumă, iar în final, o parte din produse ajung să fie aruncate.

În contextul actual, în care prețurile produselor și al alimentelor cresc constant, tot mai mulți români sunt tentați să cumpere produse aflate sub diverse oferte promoționale, considerând că astfel pot face economie. Totuși, în spatele acestei strategii de economisire există anumite efecte și riscuri.

Ce produse nu ar trebui să cumperi din supermarket

Unele produse achiziționate la reducere pot părea avatajoase la prima vedere, însă puțini se gândesc al riscurile din spatele unui preț atrăgător. În cele mai multe cazuri, un preț mai mic sau o ofertă atractivă nu garantează întodeauna calitatea produselor. Deși reducerea pare o economie imediată, unii oameni tind să cumpere impulsiv produse de care nu au nevoie doar pentru că sunt la ofertă.

Specialiștii îi îndeamnă pe cumpărărotori să fie foarte atenție la termenul de valabilitate al produselor aflate la reducere, nu doar la prețul acestora. În general, carnea, peștele și lactatele sunt vândute la promoție cu doar 2-3 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

De asemenea, românii trebuie să fie atenți la condițiile de depozitare al produselor aflate la reducere. Alimentele perisabile care sunt decongelate, apoi gongelate devin periculoase și își pierd din calitatea nutritivă mult mai repede, chiar dacă, în unele cazuri, termenul de valabilitate nu este aproape de expirare.

Experții în alimentație atrag atenția și în cazul fuctelor și al legumelor reduse considerabil. Deși prețul de la raft poate fi tentant pentru unii cumpărători, unele produse pot fi deja prea coapte sau chiar stricate.

Un al lucru pe care cumpărătorii trebuie să îl analizeze este dacă reducerea de pe etichetă este într-adevăr substanțială. Multe oferte par avatajoase la prima vedere, însă diferența reală de preț este adesea prea mică pentru a influența cu adevărat bugetul.

