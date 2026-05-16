Ana Morodan, însărcinată? Postarea ciudată care i-a pus pe gânduri pe urmăritori

Ana Morodan, supranumită Contesa digitală, revine în atenția publicului cu o nouă revelație despre viața sa personală. Creatoarea de conținut și-a pus comunitatea de urmăritori pe gânduri

Se spune că deciziile corecte vin în urma unui lung șir de decizii greșite. Ana Morodan nu a fost ferită de astfel de experiențe, iar odată cu trecerea timpului, acestea au contribuit la maturizarea și conștientizarea de sine. Dacă în trecut Contesa digitală se remarca prin expunerea intensă, în prezent, această etapă a fost înlocuită cu o abordare mai echilibrată.

Aflată în deplasare în Arad, cu unul dintre cele mai recente proiecte ale sale, Ana Morodan și-a „scăldat” gândurile într-un moment de liniște, pe care l-a valorificat în stilul său caracteristic.

Ana Morodan: „Îmi doresc ca fiul meu să crească”

Într-un moment de linște și introspecție, la biroul din camera de hotel în care a fost cazată, Ana Morodan a avut câteva revelații pe care a simțit să le împărtășească și cu prietenii săi virtuali. Ea a vorbit despre una dintre valorile pe care și-ar dori să i le insufle fiului ei.

sursă foto: Instagram

„Îmi doresc ca fiul meu să crească știind că dezastrul și triumful revin și revin de-a lungul vieții noastre și că acest lucru ar trebui să ne ofere o mare speranță pentru viitor”, a fost mesajul Anei Morodan de pe Instagram.

Ei bine, postarea Contesei nu avea cum să treacă neobservată. Faptul că face referire la „fiul ei” a atras atenția și stârnit discuții și dezbateri în spațiul public. Unel reacții au mers în direcția unor speculații legate de schimbarea percepției asupra ideii de familie și chiar a dorinței de a deveni mamă în viitorul apropiat. Reamintim că, în urmă cu ceva timp, Ana Morodan mărturisea că nu se vede în rolul de mamă prea curând, motiv pentru care cel mai recent mesaj publicat pe Instagram i-a surprins pe o parte dintre urmăritorii săi.

„Majoritatea oamenilor am observant, în jurul meu, și e un lucru care mă oripilează, fac copii pentru că așa trebuie, pentru că a venit timpul, pentru că vrea societatea. Eu am fost întotdeauna un om care a gândit cu creierul meu, indiferent de ce zice societatea. ​ Cred că mi-aș dori să înfiez un copil la un moment dat, pentru că viața pe care aș putea să i-o ofer eu tot ar fi mai bună decât cea dintr-un orfelinat. Chiar dacă aș mai face greșeli, ca și mamă, mă rog… Mie să îmi spună Ana, e ok”, a spus Ana Morodan, în urmă cu mai mulți ani, în cadrul unei emisiuni televizate.

