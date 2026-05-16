Amendă de 5.000 de lei pentru cei care au câini. Autoritățile aplică sancțiuni

Mulți români au câini pe care îi consideră adevărați membri ai familiei și încearcă să le ofere cele mai bune condiții de trai. Cu toate acestea, puțini proprietari știu că există o obligație legală importantă pe care trebuie să o respecte. În caz contrar, riscă amenzi care pot ajunge până la 5.000 de lei. Este vorba despre sterilizarea câinilor de rasă comună sau metiși, măsură impusă prin legislația privind protecția animalelor și controlul înmulțirii necontrolate.

Autoritățile atrag atenția că proprietarii de câini au obligația să își sterilizeze animalele dacă acestea nu sunt destinate reproducerii autorizate. Legea are scopul de a reduce numărul animalelor abandonate și al câinilor fără stăpân, problemă care continuă să afecteze multe orașe și comune din România. În cazul în care proprietarii refuză să respecte această cerință, inspectorii pot aplica sancțiuni financiare considerabile, ce pot ajunge până la 5.000 de lei.

Autoritățile încearcă să țină sub control înmulțirea câinilor

Reprezentanții serviciilor de protecție a animalelor spun că obiectivul principal nu este aplicarea amenzilor, ci responsabilizarea proprietarilor și prevenirea abandonului animalelor. În multe localități din țară sunt organizate campanii gratuite de sterilizare și microcipare, tocmai pentru a-i ajuta pe oameni să intre în legalitate fără costuri suplimentare. De regulă, cei care cooperează și demonstrează că vor să respecte legea primesc avertismente și termene pentru rezolvarea situației.

„O spunem mereu: Scopul nostru nu este să sancționăm oamenii, ci să rezolvăm problema câinilor, ca aceștia să nu se mai înmulțească necontrolat. Acolo unde oamenii înțeleg că trebuie să se pună în legalitate, primesc avertisment și, într-o lună de zile, le punem la dispoziție campanie gratuită de sterilizări și microcipări. Unde vedem însă rea-voință, aplicăm sancțiunile potrivit legii”, a mai adăugat Protecția Animalelor.

Tot mai multe primării investesc în astfel de programe dedicate animalelor de companie. În unele orașe, autoritățile locale au alocat zeci de mii de euro pentru sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor cu stăpân, în încercarea de a limita înmulțirea necontrolată și abandonul. Specialiștii recomandă proprietarilor să se informeze din timp despre obligațiile legale și despre campaniile gratuite disponibile în localitatea lor, pentru a evita sancțiunile și problemele ulterioare.

