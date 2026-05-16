Acasă » Știri » Amendă de 5.000 de lei pentru cei care au câini. Autoritățile aplică sancțiuni

Amendă de 5.000 de lei pentru cei care au câini. Autoritățile aplică sancțiuni

De: Andreea Stăncescu 16/05/2026 | 14:17
Amendă de 5.000 de lei pentru cei care au câini. Autoritățile aplică sancțiuni
Românii care riscă să oprimească amenzi pentru câinii lor / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mulți români au câini pe care îi consideră adevărați membri ai familiei și încearcă să le ofere cele mai bune condiții de trai. Cu toate acestea, puțini proprietari știu că există o obligație legală importantă pe care trebuie să o respecte. În caz contrar, riscă amenzi care pot ajunge până la 5.000 de lei. Este vorba despre sterilizarea câinilor de rasă comună sau metiși, măsură impusă prin legislația privind protecția animalelor și controlul înmulțirii necontrolate.

Autoritățile atrag atenția că proprietarii de câini au obligația să își sterilizeze animalele dacă acestea nu sunt destinate reproducerii autorizate. Legea are scopul de a reduce numărul animalelor abandonate și al câinilor fără stăpân, problemă care continuă să afecteze multe orașe și comune din România. În cazul în care proprietarii refuză să respecte această cerință, inspectorii pot aplica sancțiuni financiare considerabile, ce pot ajunge până la 5.000 de lei.

Sursa foto: Pexels

Autoritățile încearcă să țină sub control înmulțirea câinilor

Reprezentanții serviciilor de protecție a animalelor spun că obiectivul principal nu este aplicarea amenzilor, ci responsabilizarea proprietarilor și prevenirea abandonului animalelor. În multe localități din țară sunt organizate campanii gratuite de sterilizare și microcipare, tocmai pentru a-i ajuta pe oameni să intre în legalitate fără costuri suplimentare. De regulă, cei care cooperează și demonstrează că vor să respecte legea primesc avertismente și termene pentru rezolvarea situației.

„O spunem mereu: Scopul nostru nu este să sancționăm oamenii, ci să rezolvăm problema câinilor, ca aceștia să nu se mai înmulțească necontrolat. Acolo unde oamenii înțeleg că trebuie să se pună în legalitate, primesc avertisment și, într-o lună de zile, le punem la dispoziție campanie gratuită de sterilizări și microcipări. Unde vedem însă rea-voință, aplicăm sancțiunile potrivit legii”, a mai adăugat Protecția Animalelor.

Tot mai multe primării investesc în astfel de programe dedicate animalelor de companie. În unele orașe, autoritățile locale au alocat zeci de mii de euro pentru sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor cu stăpân, în încercarea de a limita înmulțirea necontrolată și abandonul. Specialiștii recomandă proprietarilor să se informeze din timp despre obligațiile legale și despre campaniile gratuite disponibile în localitatea lor, pentru a evita sancțiunile și problemele ulterioare.

CITEȘTE ȘI: 40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026

Amendă uriașă pentru un șofer de microbuz școlar. Transporta 31 de elevi pe 16 locuri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Profesoara care a murit în fața elevilor, în timpul orei. Medicii nu au putut face nimic pentru a o salva
Știri
Profesoara care a murit în fața elevilor, în timpul orei. Medicii nu au putut face nimic pentru a…
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Știri
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în...
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
Gandul.ro
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute de femei rătăcite în iadul închisorilor
Adevarul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A...
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Click.ro
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
go4it.ro
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
Gandul.ro
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un...
ULTIMA ORĂ
Profesoara care a murit în fața elevilor, în timpul orei. Medicii nu au putut face nimic pentru a ...
Profesoara care a murit în fața elevilor, în timpul orei. Medicii nu au putut face nimic pentru a o salva
Oana Monea s-a despărțit de iubitul polițist! Cea mai dorită ispită de la Insula Iubirii e din nou ...
Oana Monea s-a despărțit de iubitul polițist! Cea mai dorită ispită de la Insula Iubirii e din nou singură
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Localul celebru al lui Florin Călinescu a fost scos la vânzare. Suma cerută este amețitoare
Localul celebru al lui Florin Călinescu a fost scos la vânzare. Suma cerută este amețitoare
Ana Morodan, însărcinată? Postarea ciudată care i-a pus pe gânduri pe urmăritori
Ana Morodan, însărcinată? Postarea ciudată care i-a pus pe gânduri pe urmăritori
Pescobar, mesaj de susținere pentru Alexandra Căpitănescu. Ce a spus despre influencerii care au îndemnat ...
Pescobar, mesaj de susținere pentru Alexandra Căpitănescu. Ce a spus despre influencerii care au îndemnat fanii să voteze o altă țară
Vezi toate știrile