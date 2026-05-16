Localul celebru al lui Florin Călinescu a fost scos la vânzare. Suma cerută este amețitoare

Restaurantul asociat ani la rând cu numele lui Florin Călinescu, situat în zona Tineretului din București, a fost scos la vânzare. Localul, cunoscut în trecut pentru deserturile sale apreciate, în special papanașii și clătitele, poate fi preluat acum pentru o sumă amețitoare. Spațiul are o suprafață generoasă și este promovat ca o afacere gata de funcționare, într-una dintre cele mai circulate zone ale Capitalei.

Potrivit anunțului de vânzare, restaurantul dispune de aproximativ 380 de metri pătrați și se află chiar în apropierea Parcului Tineretului. Viitorul proprietar ar urma să plătească și o chirie lunară de 4.500 de euro. Pentru cei care doresc să achiziționeze locația, prețul este de 150.000 de euro.

Locația este complet utilată și include o bucătărie profesională, 42 de mese și 160 de scaune, fiind pregătită pentru reluarea activității imediat după preluare. În plus, spațiul beneficiază de cinci locuri de parcare proprii și de acces rapid către o parcare publică de mari dimensiuni aflată în apropiere.

„Preluare afacere restaurant în București, în zona Tineretului, oameni dragi. Dacă asta căutați, ați venit unde trebuie. Am un spațiu de 380 de metri pătrați, nu prea găsiți astfel de spații în zonă. Repet, suntem peste drum de Parcul Tineretului, o locație cu istorie. Avem 4.500 de euro chirie lunară, este fostul local „La Călinescu”. Se predă la cheie.150.000 de euro, preț preluare afacere, o locație vestită pentru cei mai mari și mai buni papanași din București. Dispune de 5 locuri de parcare, în fața localului, și la 50 de metri distanță este și o parcare cu plată de 1.500 de locuri. Sunt 42 de mese, 160 de scaune, de mâine puteți să dați drumul la treabă. Este și o bucătărie mare și complet utilată”, a menționat agentul imobiliar Cristi Priză.

Restaurantul s-a închis în 2024

De-a lungul anilor, localul „La Călinescu” a devenit cunoscut în București și datorită asocierii cu actorul Florin Călinescu. Cu toate acestea, vedeta a explicat în trecut că nu s-a mai implicat direct în administrarea afacerii de foarte mulți ani. Actorul susținea că doar și-a lăsat numele folosit pentru restaurant, în timp ce alte persoane se ocupau efectiv de activitate, într-un sistem asemănător unei francize.

În 2024, restaurantul a intrat și în atenția ANPC, fiind închis temporar în urma unor controale. La acel moment, Florin Călinescu preciza că nu mai avea nicio legătură cu administrarea localului și că nu mai trecuse pe acolo de ani buni. Chiar și așa, numele său a rămas asociat cu unul dintre cele mai cunoscute restaurante din zona Tineretului.

„Nu știu, eu n-am treabă cu taverna. I-am lăsat numele acolo, nu am trecut pe acolo de vreo 5 ani. Niște oameni, pe care i-am cunoscut de-a lungul vremii, m-au rugat să se ocupe ei, ca un fel de franciză. Nu mă mai ocup de afacere de vreo 15 ani. Eu tot i-am zis băiatului acela să schimbe. El a zis să lase numele, dar nu cred că lumea vine că e a lui Călinescu sau că e a altcuiva. Lumea nu vine pentru nume”, a transmis Florin Călinescu în urmă cu ceva timp.

