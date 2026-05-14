O insulă din Grecia se vinde la preț surprinzător. Are trei clădiri și valorează de peste 30 de ori mai mult

Insula Makri din Grecia, care ani la rând a fost promovată ca o oportunitate exclusivistă pentru investiții de lux, ajunge acum într-o situație surprinzătoare pe piață.

Cu câțiva ani în urmă, Makri era promovată de agențiile imobiliare de lux ca o locație perfectă pentru dezvoltarea unui complex hotelier de cinci stele și a unor vile exclusiviste. Între timp, analizele și evaluările recente au schimbat complet perspectiva, arătând că astfel de proiecte sunt dificil de pus în practică.

Insula Makri se vinde la un preț inedit

Deși în trecut era estimată la aproximativ 8 milioane de euro și considerată o achiziție rară pentru investitorii străini, aceasta va fi scoasă la licitație cu un preț de pornire de numai 247.000 de euro.

O mare parte din insulă Makri este încadrată ca pădure aflată în proprietate privată. Locația se află într-o zonă naturală strict protejată, ceea ce limitează semnificativ posibilitățile de construcție.

Din cauza reglementărilor de mediu foarte stricte din Grecia, proiectele de amploare au devenit aproape imposibil de realizat. Construcțiile mari, cum ar fi hotelurile sau reședințele de lux, sunt în mare parte interzise.

În prezent, terenul poate fi utilizat mai degrabă pentru activități agricole de mică intensitate sau pentru scopuri recreative limitate. În aceste condiții, Makri a ajuns să fie percepută mai puțin ca o investiție imobiliară spectaculoasă și mai mult ca o insulă cu peisaje valoroase, dar cu restricții importante de dezvoltare.

Istorie impresionantă

Chiar dacă nu mai este văzută ca o destinație de top pentru investitori, Makri păstrează totuși un farmec aparte și o încărcătură istorică interesantă. Insula este parte din arhipelagul Echinadelor, același grup din care face parte și Oxia, cunoscută și pentru faptul că a fost achiziționată în trecut de fostul emir al Qatarului.

Conform legendelor din mitologia greacă, insulele Echinade ar fi luat naștere din nimfe care au fost transformate în uscat de către un zeu al râului, ceea ce adaugă o dimensiune mitologică aparte acestui colț de Marea Ionică.

Regiunea are, de asemenea, o semnificație istorică notabilă. Unii cercetători susțin că în apropierea acestor ape s-ar fi desfășurat celebra Bătălie de la Lepanto din 1571, un moment important în istoria navală europeană.

Suprafață de mai puțin de un kilometru pătrat

Makri este o insulă de dimensiuni reduse, cu o suprafață de sub un kilometru pătrat. Relieful urcă până la aproximativ 126 de metri altitudine în cel mai înalt punct. Pe insulă se mai găsesc în prezent doar urmele a trei construcții: o mică biserică, o cisternă și o locuință.

După mai multe încercări nereușite de vânzare, inclusiv o licitație care a pornit de la 1,5 milioane de euro, autoritățile au decis să reducă semnificativ așteptările privind prețul. O nouă procedură de licitație este programată pentru 13 noiembrie 2026, în speranța că de această dată va exista un cumpărător interesat.

