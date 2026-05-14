Acasă » Știri » O insulă din Grecia se vinde la preț surprinzător. Are trei clădiri și valorează de peste 30 de ori mai mult

O insulă din Grecia se vinde la preț surprinzător. Are trei clădiri și valorează de peste 30 de ori mai mult

De: Elisa Tîrgovățu 14/05/2026 | 15:08
O insulă din Grecia se vinde la preț surprinzător. Are trei clădiri și valorează de peste 30 de ori mai mult
O insulă din Grecia se vinde la preț surprinzător. Are trei clădiri și valorează de peste 30 de ori mai mult / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Insula Makri din Grecia, care ani la rând a fost promovată ca o oportunitate exclusivistă pentru investiții de lux, ajunge acum într-o situație surprinzătoare pe piață.

Cu câțiva ani în urmă, Makri era promovată de agențiile imobiliare de lux ca o locație perfectă pentru dezvoltarea unui complex hotelier de cinci stele și a unor vile exclusiviste. Între timp, analizele și evaluările recente au schimbat complet perspectiva, arătând că astfel de proiecte sunt dificil de pus în practică.

Insula Makri se vinde la un preț inedit

Deși în trecut era estimată la aproximativ 8 milioane de euro și considerată o achiziție rară pentru investitorii străini, aceasta va fi scoasă la licitație cu un preț de pornire de numai 247.000 de euro.

O mare parte din insulă Makri este încadrată ca pădure aflată în proprietate privată. Locația se află într-o zonă naturală strict protejată, ceea ce limitează semnificativ posibilitățile de construcție.

Din cauza reglementărilor de mediu foarte stricte din Grecia, proiectele de amploare au devenit aproape imposibil de realizat. Construcțiile mari, cum ar fi hotelurile sau reședințele de lux, sunt în mare parte interzise.

În prezent, terenul poate fi utilizat mai degrabă pentru activități agricole de mică intensitate sau pentru scopuri recreative limitate. În aceste condiții, Makri a ajuns să fie percepută mai puțin ca o investiție imobiliară spectaculoasă și mai mult ca o insulă cu peisaje valoroase, dar cu restricții importante de dezvoltare.

Sursa foto: Pexels

Istorie impresionantă

Chiar dacă nu mai este văzută ca o destinație de top pentru investitori, Makri păstrează totuși un farmec aparte și o încărcătură istorică interesantă. Insula este parte din arhipelagul Echinadelor, același grup din care face parte și Oxia, cunoscută și pentru faptul că a fost achiziționată în trecut de fostul emir al Qatarului.

Conform legendelor din mitologia greacă, insulele Echinade ar fi luat naștere din nimfe care au fost transformate în uscat de către un zeu al râului, ceea ce adaugă o dimensiune mitologică aparte acestui colț de Marea Ionică.

Regiunea are, de asemenea, o semnificație istorică notabilă. Unii cercetători susțin că în apropierea acestor ape s-ar fi desfășurat celebra Bătălie de la Lepanto din 1571, un moment important în istoria navală europeană.

Suprafață de mai puțin de un kilometru pătrat

Makri este o insulă de dimensiuni reduse, cu o suprafață de sub un kilometru pătrat. Relieful urcă până la aproximativ 126 de metri altitudine în cel mai înalt punct. Pe insulă se mai găsesc în prezent doar urmele a trei construcții: o mică biserică, o cisternă și o locuință.

După mai multe încercări nereușite de vânzare, inclusiv o licitație care a pornit de la 1,5 milioane de euro, autoritățile au decis să reducă semnificativ așteptările privind prețul. O nouă procedură de licitație este programată pentru 13 noiembrie 2026, în speranța că de această dată va exista un cumpărător interesat.

CITEȘTE ȘI: Țara în care poți cumpăra o insulă cu doar 57.600 de euro. Accesul se poate face și pe jos

Insula din Grecia luată cu asalt de turiști. Thassos a fost detronată?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ”Mi-au dat lacrimile”
Știri
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe…
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Știri
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Gandul.ro
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu:...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Adevarul
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Digi24
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Click.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Asociația lui Adrian Năstase rămâne fără statut de utilitate publică. Ţoiu: „Nu este un titlu pe viață”
Digi24
Asociația lui Adrian Năstase rămâne fără statut de utilitate publică. Ţoiu: „Nu este un titlu...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Gandul.ro
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de...
ULTIMA ORĂ
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ...
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ”Mi-au dat lacrimile”
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Produsul redus cu 36% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 3.19 lei
Produsul redus cu 36% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 3.19 lei
Ce cadou i-a făcut Melek bonei sale. Doamna Ana, impresionată până la lacrimi: ”Nu trebuia, șefa ...
Ce cadou i-a făcut Melek bonei sale. Doamna Ana, impresionată până la lacrimi: ”Nu trebuia, șefa mea!”
BANC | Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite niciodată?
BANC | Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite niciodată?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre cele 4 femei minte?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre cele 4 femei minte?
Vezi toate știrile