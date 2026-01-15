Acasă » Știri » Țara în care poți cumpăra o insulă cu doar 57.600 de euro. Accesul se poate face și pe jos

De: Daniel Matei 15/01/2026 | 19:46
O insulă uluitoare, situată într-un cadru idilic, a fost scoasă la vânzare pentru o sumă foarte mică, însă potențialii cumpărători trebuie să fie atenți la unele detalii.

Aflată în Scoția, Eilean a’ Chapuill, sau Insula Cailor, așa cum mai este cunoscută, este înconjurată de o frumusețe naturală uimitoare. Având propriul hangar pentru ambarcațiuni și priveliști panoramice asupra coastei, proprietatea este disponibilă pentru oferte care încep de la 50.000 de lire sterline, echivalentul a 57.600 de euro, scrie express.co.uk. Cu toate acestea, agenții imobiliari au emis un avertisment serios potențialilor proprietari.

„Accesul la Eilean a’ Chapuill, din cauza mareelor ​​care se schimbă rapid, reprezintă un pericol semnificativ pentru sănătate și siguranță. Prin urmare, cei care vizitează Eilean a’ Chapuill ar trebui să facă acest lucru cu extremă precauție și pe propriul risc”, se arată în anunțul de vânzare.

Pe insulă se poate ajunge chiar pe jos

Insula de două hectare și jumătate se află chiar lângă peninsula Knapdale din Munții Scoției. „Insula este situată chiar lângă plaja Kilmory și există perspective minunate de 360 ​​de grade peste apă către continent și insulele Jura și Islay. Insula este accesibilă pe jos la reflux și, de asemenea, cu barca”, se mai arată în anunț.

Pe parcursul verii, se mai arată în anunț, canalul este un „spectacol colorat”, cu bărci care trec pe calea navigabilă pentru a se conecta la lacurile din interiorul continentului. De asemenea, anunțul scoate în evidență estuarul Clyde, Kyles of Bute și apele „spectaculoase și pitorești” ale insulelor aflate la vest.

„Tayvallich este un sat pescăresc pitoresc situat pe malurile Loch Sween. Este un paradis popular, ideal pentru iahturi, cu peisajele sale spectaculoase și comunitatea vibrantă, care include un restaurant, un magazin universal și un magazin, precum și mulți artiști locali”, se mai arată în anunț.

Aceasta nu este prima insulă scoțiană care apare recent pe piața imobiliară. În 2025, insula Shuna, cu o suprafață de 449 ha, pe care se află un castel și mai multe case de vacanță, a fost listată la prețul de 5,5 milioane de lire sterline.

