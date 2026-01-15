Hoții români care au speriat Anglia. Au început să spargă casele localnicilor în mai puțin de o zi de când au ajuns în Regat

Doi hoți români au băgat Marea Britanie în sperieți. Cei doi cetățeni români au ajuns în Regat cu mașina, din Franța, în luna octombrie, iar în 24 de ore deja începuseră să „percheziționeze” case.

Ion Zaharia, 44 de ani, și Samir Bărbuleșteanu, 23 de ani, au spart mai multe proprietăți și au atacat prima dată în Warrington, Cheshire, pe 29 octombrie.

Potrivit Tribunalului din Liverpool, cei doi, împreună cu un complice neidentificat, au atacat prima dată în Warrington, Cheshire, pe 29 octombrie. Au forțat intrarea într-o casă în timp ce proprietarii erau în vacanță. Când proprietarii s-au întors, au descoperit că ușa din spate fusese spartă și proprietatea fusese jefuită, scrie The Telegraph.

Casa a fost lăsată vraiște, cu ușile dulapurilor găsite scoase din balamale, iPad-urile crăpate și călcate în picioare, iar dormitoarele copiilor distruse. Au fost furate obiecte cu valoare sentimentală, inclusiv plăcuțe de identificare pentru câini oferite proprietarului de către fratele său decedat și aproximativ 1.540 de lire sterline, inclusiv cele 40 de lire sterline din dormitorul copilului.

Cei doi au încercat alte spargeri în tot orașul, inclusiv la o altă proprietate din apropiere, unde o femeie a găsit o șurubelniță aruncată lângă poarta din spate. Camerele de supraveghere au arătat trei bărbați deteriorând poarta și luminile de veghe.

La o a treia proprietate din apropiere, o proprietară s-a întors de la serviciu și a găsit o fereastră spartă și sticlă spartă pe patul fiicei sale, dar hoții nu reușiseră să fure nimic. Între timp, la o altă casă, o femeie în vârstă a descoperit că ușile serei sale fuseseră sparte în timpul nopții. Deși nu a fost furat nimic, femeia, care locuiește singură, a spus că incidentul a făcut-o să se simtă nesigură.

Cei doi români au băgat spaima în localnici

Pe 10 noiembrie, un agent imobiliar care verifica o proprietate neocupată din Scarborough a descoperit că aceasta fusese spartă. Un seif care conținea bijuterii și documente fusese furat din interiorul unui dulap.

Cei doi bărbați au fost arestați pe aeroportul din Birmingham. Asupra unuia dintre ei au fost găsite mai multe bijuterii, iar celălalt avea la el atât bijuterii, cât și bani. Oliver Saddington, avocatul unuia dintre ei, a declarat că clientul său a întâmpinat dificultăți în a câștiga bani în România și și-a întreținut financiar soția și cei doi copii din banii pe care îi obținea în străinătate. Argumente similare au fost prezentate și de avocata celuilalt bărbat.

Judecătorul de caz a declarat că cei doi au început „imediat” să spargă casele oamenilor după ce au intrat în Marea Britanie.

„Ați jefuit casa acelei familii, inclusiv dormitoarele copiilor. Orice om a cărui casă a fost spartă în acest fel își pierde toată siguranța. Copiii au fost martori la ceea ce ați făcut în casa lor. Ceea ce ați făcut a provocat suferință și frică întregii familii. Se simt neliniștiți și nesiguri în propria lor casă”, a spus magistratul.

Instanța a aflat că unul dintre hoți avea condamnări anterioare în Franța, Austria și România, inclusiv furt, tentativă de spargere și fraudă. Judecătorul a declarat că cei doi riscă deportarea. Unul dintre ei a fost închis timp de patru ani și trei luni, în timp ce al doilea a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare. Complicele celor doi români este încă în libertate, mai notează sursa citată.

