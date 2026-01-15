Acasă » Știri » Știri externe » Hoții români care au speriat Anglia. Au început să spargă casele localnicilor în mai puțin de o zi de când au ajuns în Regat

Hoții români care au speriat Anglia. Au început să spargă casele localnicilor în mai puțin de o zi de când au ajuns în Regat

De: Daniel Matei 15/01/2026 | 12:41
Hoții români care au speriat Anglia. Au început să spargă casele localnicilor în mai puțin de o zi de când au ajuns în Regat
Sursa foto: cheshire.police.uk

Doi hoți români au băgat Marea Britanie în sperieți. Cei doi cetățeni români au ajuns în Regat cu mașina, din Franța, în luna octombrie, iar în 24 de ore deja începuseră să „percheziționeze” case.

Ion Zaharia, 44 de ani, și Samir Bărbuleșteanu, 23 de ani, au spart mai multe proprietăți și au atacat prima dată în Warrington, Cheshire, pe 29 octombrie.

Potrivit Tribunalului din Liverpool, cei doi, împreună cu un complice neidentificat, au atacat prima dată în Warrington, Cheshire, pe 29 octombrie. Au forțat intrarea într-o casă în timp ce proprietarii erau în vacanță. Când proprietarii s-au întors, au descoperit că ușa din spate fusese spartă și proprietatea fusese jefuită, scrie The Telegraph.

Casa a fost lăsată vraiște, cu ușile dulapurilor găsite scoase din balamale, iPad-urile crăpate și călcate în picioare, iar dormitoarele copiilor distruse. Au fost furate obiecte cu valoare sentimentală, inclusiv plăcuțe de identificare pentru câini oferite proprietarului de către fratele său decedat și aproximativ 1.540 de lire sterline, inclusiv cele 40 de lire sterline din dormitorul copilului.

Cei doi au încercat alte spargeri în tot orașul, inclusiv la o altă proprietate din apropiere, unde o femeie a găsit o șurubelniță aruncată lângă poarta din spate. Camerele de supraveghere au arătat trei bărbați deteriorând poarta și luminile de veghe.

La o a treia proprietate din apropiere, o proprietară s-a întors de la serviciu și a găsit o fereastră spartă și sticlă spartă pe patul fiicei sale, dar hoții nu reușiseră să fure nimic. Între timp, la o altă casă, o femeie în vârstă a descoperit că ușile serei sale fuseseră sparte în timpul nopții. Deși nu a fost furat nimic, femeia, care locuiește singură, a spus că incidentul a făcut-o să se simtă nesigură.

Cei doi români au băgat spaima în localnici

Pe 10 noiembrie, un agent imobiliar care verifica o proprietate neocupată din Scarborough a descoperit că aceasta fusese spartă. Un seif care conținea bijuterii și documente fusese furat din interiorul unui dulap.

Cei doi bărbați au fost arestați pe aeroportul din Birmingham. Asupra unuia dintre ei au fost găsite mai multe bijuterii, iar celălalt avea la el atât bijuterii, cât și bani. Oliver Saddington, avocatul unuia dintre ei, a declarat că clientul său a întâmpinat dificultăți în a câștiga bani în România și și-a întreținut financiar soția și cei doi copii din banii pe care îi obținea în străinătate. Argumente similare au fost prezentate și de avocata celuilalt bărbat.

Judecătorul de caz a declarat că cei doi au început „imediat” să spargă casele oamenilor după ce au intrat în Marea Britanie.

„Ați jefuit casa acelei familii, inclusiv dormitoarele copiilor. Orice om a cărui casă a fost spartă în acest fel își pierde toată siguranța. Copiii au fost martori la ceea ce ați făcut în casa lor. Ceea ce ați făcut a provocat suferință și frică întregii familii. Se simt neliniștiți și nesiguri în propria lor casă”, a spus magistratul.

Instanța a aflat că unul dintre hoți avea condamnări anterioare în Franța, Austria și România, inclusiv furt, tentativă de spargere și fraudă. Judecătorul a declarat că cei doi riscă deportarea. Unul dintre ei a fost închis timp de patru ani și trei luni, în timp ce al doilea a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare. Complicele celor doi români este încă în libertate, mai notează sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!

Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Știri externe
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid
Știri externe
Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Gandul.ro
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun film
go4it.ro
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai...
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Gandul.ro
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, ...
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…”
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale
A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam
A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam
Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”
Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”
Vezi toate știrile
×