Insula din Grecia luată cu asalt de turiști. Thassos a fost detronată?

De: Andreea Stăncescu 25/03/2026 | 13:38
Insula din Grecia luată cu asalt de turiști. Thassos a fost detronată?
O nouă insulă grecească a devenit populară printre turiști / Sursa foto: Freepik

O nouă insulă din Grecia începe să atragă tot mai mult atenția turiștilor și pare să detroneze deja celebra Thassos, devenind alegerea ideală pentru cei care caută liniște și relaxare autentică. Într-o perioadă în care destinațiile turistice devin tot mai aglomerate, tot mai mulți călători își doresc locuri mai puțin promovate, dar care oferă experiențe autentice și un ritm mai lent.

Grecia, renumită pentru insulele sale spectaculoase, a reușit să valorifice această tendință. Potrivit unui studiu internațional realizat de Stasher, care a analizat 94 dintre cele mai populare destinații din lume, o insulă grecească s-a remarcat drept cea mai liniștită alegere pentru anul 2026.

Locația este ideală pentru cei care își doresc să se relaxeze departe de agitație și să aibă un sejur cât mai liniștit. Deși în trecut multe persoane preferau Thassos sau Mykonos pentru cluburile exclusiviste, anul acesta preferințele s-au schimbat.

Ce insulă grecească a fost luată cu asalt de turiști

Criteriile care au stat la baza clasamentului sunt simple, dar extrem de relevante pentru turiști: distanțe mici între principalele atracții, densitate redusă a populației, niveluri scăzute de poluare fonică și luminoasă, dar și o prezență discretă în social media. Acest ultim aspect permite vizitatorilor să se bucure de vacanță fără presiunea imaginilor perfecte sau a trendurilor online.

În acest context, Rhodes s-a evidențiat ca lider absolut, ocupând primul loc la nivel global, cu un scor impresionant de 99,56 din 100. Insula, cunoscută și sub denumirea de „Insula de Smarald”, a reușit să depășească destinații considerate tradițional refugii ale liniștii.

Pe lângă peisajele sale spectaculoase, Rhodes oferă turiștilor un lucru din ce în ce mai rar: spațiu și calm. Vizitatorii se pot bucura de plaje mai puțin aglomerate, de natură bine conservată și de o atmosferă relaxantă, departe de agitația tipică zonelor turistice populare. Gastronomia mediteraneană, ospitalitatea localnicilor și varietatea peisajelor, de la plaje liniștite la zone verzi și coline spectaculoase, completează experiența care îți va aduce o vacanță ideală.

CITEȘTE ȘI: Destinații surprinzător de ieftine și sigure pentru vara 2026. Unde îți poți face vacanța cu buget redus

Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026

Iți recomandăm
Cum ar fi căzut băiețelul de 5 ani de la etajul 9 al blocului din nordul Capitalei. Cine l-ar fi împins, de fapt
Știri
Cum ar fi căzut băiețelul de 5 ani de la etajul 9 al blocului din nordul Capitalei. Cine…
Probleme pentru fiul lui Christian Sabbagh la grădiniță! Iulia, soția prezentatorului Kanal D, a trebuit să îl mute de urgență
Știri
Probleme pentru fiul lui Christian Sabbagh la grădiniță! Iulia, soția prezentatorului Kanal D, a trebuit să îl mute…
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai...
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
Gandul.ro
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Ce pot face românii care vor să-și monteze panouri fotovoltaice în lipsa programului de susținere de către stat
Adevarul
Ce pot face românii care vor să-și monteze panouri fotovoltaice în lipsa programului...
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din...
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Parteneri
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial
Digi 24
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până...
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Digi24
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Video | Primele imagini în detaliu cu Cybercab de la Tesla. Nu are volan, dar introduce clapetă pentru deschiderea ușilor
Promotor.ro
Video | Primele imagini în detaliu cu Cybercab de la Tesla. Nu are volan, dar...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
go4it.ro
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
Gandul.ro
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
Cum ar fi căzut băiețelul de 5 ani de la etajul 9 al blocului din nordul Capitalei. Cine l-ar fi împins, ...
Cum ar fi căzut băiețelul de 5 ani de la etajul 9 al blocului din nordul Capitalei. Cine l-ar fi împins, de fapt
Ce planuri speciale are Oana Ioniță de Paște, după perioada care a pus-o la pământ. Tradiția la ...
Ce planuri speciale are Oana Ioniță de Paște, după perioada care a pus-o la pământ. Tradiția la care nu renunță, de dragul copiilor
Probleme pentru fiul lui Christian Sabbagh la grădiniță! Iulia, soția prezentatorului Kanal D, a ...
Probleme pentru fiul lui Christian Sabbagh la grădiniță! Iulia, soția prezentatorului Kanal D, a trebuit să îl mute de urgență
Mircea Lucescu, adevărul despre meciul România – Turcia: „Vom juca în fața unei atmosfere ...
Mircea Lucescu, adevărul despre meciul România – Turcia: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile.” Cum se simte antrenorul acum
Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul ...
Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre problemele din familie: „E imposibil”
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre problemele din familie: „E imposibil”
Vezi toate știrile