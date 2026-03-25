Insula din Grecia luată cu asalt de turiști. Thassos a fost detronată?

O nouă insulă din Grecia începe să atragă tot mai mult atenția turiștilor și pare să detroneze deja celebra Thassos, devenind alegerea ideală pentru cei care caută liniște și relaxare autentică. Într-o perioadă în care destinațiile turistice devin tot mai aglomerate, tot mai mulți călători își doresc locuri mai puțin promovate, dar care oferă experiențe autentice și un ritm mai lent.

Grecia, renumită pentru insulele sale spectaculoase, a reușit să valorifice această tendință. Potrivit unui studiu internațional realizat de Stasher, care a analizat 94 dintre cele mai populare destinații din lume, o insulă grecească s-a remarcat drept cea mai liniștită alegere pentru anul 2026.

Locația este ideală pentru cei care își doresc să se relaxeze departe de agitație și să aibă un sejur cât mai liniștit. Deși în trecut multe persoane preferau Thassos sau Mykonos pentru cluburile exclusiviste, anul acesta preferințele s-au schimbat.

Ce insulă grecească a fost luată cu asalt de turiști

Criteriile care au stat la baza clasamentului sunt simple, dar extrem de relevante pentru turiști: distanțe mici între principalele atracții, densitate redusă a populației, niveluri scăzute de poluare fonică și luminoasă, dar și o prezență discretă în social media. Acest ultim aspect permite vizitatorilor să se bucure de vacanță fără presiunea imaginilor perfecte sau a trendurilor online.

În acest context, Rhodes s-a evidențiat ca lider absolut, ocupând primul loc la nivel global, cu un scor impresionant de 99,56 din 100. Insula, cunoscută și sub denumirea de „Insula de Smarald”, a reușit să depășească destinații considerate tradițional refugii ale liniștii.

Pe lângă peisajele sale spectaculoase, Rhodes oferă turiștilor un lucru din ce în ce mai rar: spațiu și calm. Vizitatorii se pot bucura de plaje mai puțin aglomerate, de natură bine conservată și de o atmosferă relaxantă, departe de agitația tipică zonelor turistice populare. Gastronomia mediteraneană, ospitalitatea localnicilor și varietatea peisajelor, de la plaje liniștite la zone verzi și coline spectaculoase, completează experiența care îți va aduce o vacanță ideală.

