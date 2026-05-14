Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre cele 4 femei minte?

De: Elisa Tîrgovățu 14/05/2026 | 15:58
Weekendul bate la ușă, dar înainte să intrăm în atmosfera de relaxare, e momentul perfect să ne punem inteligența la încercare. O nouă provocare captivantă îi așteaptă pe cei care adoră testele de logică și jocurile de perspicacitate.

De această dată, CANCAN.RO propune un exercițiu special, creat pentru cei care iubesc enigmele și nu se dau bătuți până nu găsesc răspunsul corect. Pregătește-te să îți testezi atenția, rapiditatea în gândire și spiritul de observație!

Comunicarea are loc în două moduri: verbal și nonverbal. Experții în limbajul corpului spun că vorbim cu întregul nostru corp. Limbajul nonverbal include privirea, postura, expresiile faciale și multe altele. Crezi că te pricepi să interpretezi limbajul corpului? Acceptă această provocare și încearcă să descoperi care dintre aceste femei minte.

Limbajul nonverbal include contactul vizual, postura, expresiile faciale și multe alte semnale subtile. Aproximativ 90% din comunicarea umană este nonverbală, iar expresiile faciale sunt considerate cea mai puternică formă de transmitere a emoțiilor și intențiilor.

Capacitatea de a interpreta limbajul corpului te poate ajuta să observi microexpresiile, gesturile defensive și indiciile subtile care pot trăda minciuna sau încercările de manipulare. Minciuna face parte din comportamentul uman și apare frecvent în interacțiunile de zi cu zi. Cu siguranță ai întâlnit momente în care cineva nu spunea adevărul sau poate chiar ai fost prins într-o situație asemănătoare.

Printre semnele cel mai des asociate cu minciuna se numără pauzele mai lungi înainte de a răspunde, clipitul excesiv, evitarea contactului vizual sau gesturile repetitive precum atingerea nasului, urechilor ori bărbiei.

Totuși, aceste indicii nu sunt reguli universale pentru a identifica un mincinos. Cu toate acestea, studiul limbajului corpului te poate ajuta să înțelegi mai bine comportamentul uman și să observi mai ușor semnele de înșelăciune în anumite interacțiuni.

Provocare pentru genii

Hai să vedem cât de bine te pricepi să identifici semnele unei persoane care minte. În imagine apar patru femei, iar provocarea ta este să descoperi care dintre ele ascunde adevărul.

Dacă te consideri un expert în descifrarea limbajului corpului și a semnelor de înșelăciune, încearcă să identifici care dintre aceste femei minte.

În imaginea de mai sus apar patru femei care afișează gesturi și expresii diferite. Misiunea ta este să descoperi care dintre ele minte.

Analizează cu atenție limbajul corpului fiecăreia: gesturile, poziția mâinilor și direcția privirii. Observă dacă își țin mâinile încrucișate, dacă gesticulează în timp ce vorbesc sau dacă evită contactul vizual.

Tu ce alegi? Varianta 1, 2, 3 sau 4? Derulează mai jos pentru a vedea explicația și a afla dacă ai identificat corect persoana care minte.

Femeia 1

Dacă ai crezut că femeia 1 este cea care minte, atunci ai interpretat greșit semnalele. Ea vorbește cu palmele deschise, un gest asociat sincerității și transparenței. Limbajul corpului ei transmite deschidere și încredere, motiv pentru care poate fi percepută ca o persoană onestă și de încredere. Așadar, această femeie nu minte.

Femeia 2

Dacă ai ales femeia 2 drept mincinoasa, nu te-ai înșelat complet, însă trebuie să fii atent la detalii. Ea își atinge urechea, un gest care poate sugera că încearcă să ia o decizie, dar încă este nesigură sau ezitantă în privința unui lucru. Totodată, acest comportament poate indica faptul că nu spune în totalitate adevărul ori că are îndoieli legate de ceea ce afirmă. Este posibil ca această femeie să ascundă ceva.

Femeia 3

Dacă ai ales femeia 3, ai interpretat greșit semnalele. Ea își sprijină bărbia în mână, un gest care indică interes și implicare în conversație. Acest tip de limbaj corporal sugerează că este atentă și urmărește cu interes tot ceea ce se discută. Prin urmare, nu există indicii că ar ascunde adevărul sau că ar minți.

Femeia 4

Dacă ai ales femeia 4, răspunsul este corect. Ea își acoperă gura cu mâna, un gest care poate fi asociat cu încercarea de a ascunde ceva sau de a bloca involuntar comunicarea.

Acest tip de comportament este adesea discutat în limbajul corpului ca posibil indiciu de disconfort sau de reținere a informațiilor, mai ales atunci când apare în contexte de interogare sau conversații tensionate. De aceea, în unele cazuri, poate fi interpretat ca un semn de nesinceritate.

