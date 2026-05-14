Produsul redus cu 36% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 3.19 lei

Lidl România promovează în această perioadă o serie de reduceri aplicate produselor proaspete, cu accent pe fructe și legume de consum frecvent.

Campania este construită astfel încât informațiile despre prețuri și procentele de reducere să fie vizibile și ușor de interpretat, fără elemente care să distragă atenția de la avantajele economice. Strategia retailerului rămâne aceeași: prețuri competitive, comunicare directă și stimularea achizițiilor prin oferte limitate.

Produsul redus cu 36% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România

Printre produsele incluse în promoție se regăsesc merele roșii, reduse cu 30%, prețul final fiind de 3,49 lei kilogramul, cu cardul Lidl Plus. Este o ofertă avantajoasă pentru un produs de bază, consumat zilnic de multe familii.

Grapefruitul roșu beneficiază de o reducere de 35%, ajungând la 5,49 lei kilogramul, ceea ce îl face accesibil pentru cei care preferă fructele citrice. Ananasul are o reducere de 22%, fiind listat la 6,99 lei, iar bananele Dole sunt reduse cu 18%, prețul final fiind de 7,29 lei kilogramul, cu cardul Lidl Plus. Toate aceste prețuri sunt prezentate clar, cu procentele evidențiate, pentru a sublinia economia realizată.

Costă doar 3.19 lei

În aceeași campanie apare și oferta pentru cartofii pentru prăjit Edison, comercializați în sac de 4 kilograme la prețul de 9,99 lei. Mențiunea privind stocul limitat sugerează o disponibilitate redusă, ceea ce poate determina clienții să achiziționeze produsul mai rapid. Prețul este competitiv raportat la cantitate, iar includerea lui în lista promoțiilor întărește ideea unei selecții variate de produse esențiale.

Însă produsul cu cea mai mare reducere procentuală este avocado-ul. Acesta beneficiază de o reducere de 36%, prețul scăzând de la 4,99 lei la 3,19 lei bucata.

Oferta este disponibilă prin aplicația Lidl Plus, ceea ce încurajează utilizarea programului de fidelitate, dar totodată îî întăreşte imaginea de produs premium.

