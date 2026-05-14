Mărturia tatălui lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dat dispărut și găsit după zeci de ore de salvatori. Ce le cere, zilnic, medicilor din spital

După două zile în care a fost căutat fără oprire de zeci de salvatori, Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut într-o zonă împădurită din județul Sibiu, a fost găsit în viață și transportat de urgență la spital. Copilul se află acum sub supraveghere medicală, iar medicii îi fac mai multe investigații pentru a se asigura că starea lui este bună după experiența prin care a trecut. Tatăl micuțului a povestit prima discuție avută cu fiul său după salvare și a explicat cum se simte acesta.

Alexandru a fost observat dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, într-o zonă greu accesibilă din pădure. Copilul era conștient și stabil în momentul în care a fost găsit. Salvatorii l-au preluat rapid și l-au transportat cu elicopterul către echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, fiind ulterior dus la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu pentru evaluări medicale amănunțite.

Ce a spus tatăl băiețelului

Tatăl băiețelului a povestit că a reușit să vorbească cu Alexandru după ce acesta s-a trezit în spital. Potrivit lui, copilul este slăbit, dar comunică și cere constant apă, mâncare și gustări. Bărbatul spune că micuțul își dorește foarte mult să se întoarcă acasă și că medicii și personalul spitalului sunt permanent în preajma lui.

Familia evită momentan să îl întrebe despre cele două zile petrecute singur în pădure, considerând că este prea devreme pentru a retrăi acele momente. Părinții încearcă acum să se concentreze pe recuperarea copilului și pe starea lui emoțională, după experiența extrem de dificilă prin care a trecut.

„Astăzi dimineața am vorbit cu el pe cameră după ce s-a trezit. Ce să zic, mă salută și cere tot timpul apă și mâncare. La toată lumea le cere, cine vine la ele, că-i vedeta spitalului. Toată lumea merge să-l vadă, face poze. El cere gustare, gustare, gustare, gustare. Și vrea acasă. Nu mi-a zis nimic, nu vrem să-l conectăm iar prin ce-o trecut el. Poate mai încolo. Ne concentrăm pe altceva, nu prin ce a trecut el pe acolo. Numai el stie prin ce-o trecut”, a povestit tatăl băiatului.

