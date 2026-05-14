Acasă » Știri » Mărturia tatălui lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dat dispărut și găsit după zeci de ore de salvatori. Ce le cere, zilnic, medicilor din spital

Mărturia tatălui lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dat dispărut și găsit după zeci de ore de salvatori. Ce le cere, zilnic, medicilor din spital

De: Andreea Stăncescu 14/05/2026 | 17:28
Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

După două zile în care a fost căutat fără oprire de zeci de salvatori, Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut într-o zonă împădurită din județul Sibiu, a fost găsit în viață și transportat de urgență la spital. Copilul se află acum sub supraveghere medicală, iar medicii îi fac mai multe investigații pentru a se asigura că starea lui este bună după experiența prin care a trecut. Tatăl micuțului a povestit prima discuție avută cu fiul său după salvare și a explicat cum se simte acesta.

Alexandru a fost observat dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, într-o zonă greu accesibilă din pădure. Copilul era conștient și stabil în momentul în care a fost găsit. Salvatorii l-au preluat rapid și l-au transportat cu elicopterul către echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, fiind ulterior dus la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu pentru evaluări medicale amănunțite.

Ce a spus tatăl băiețelului

Tatăl băiețelului a povestit că a reușit să vorbească cu Alexandru după ce acesta s-a trezit în spital. Potrivit lui, copilul este slăbit, dar comunică și cere constant apă, mâncare și gustări. Bărbatul spune că micuțul își dorește foarte mult să se întoarcă acasă și că medicii și personalul spitalului sunt permanent în preajma lui.

Familia evită momentan să îl întrebe despre cele două zile petrecute singur în pădure, considerând că este prea devreme pentru a retrăi acele momente. Părinții încearcă acum să se concentreze pe recuperarea copilului și pe starea lui emoțională, după experiența extrem de dificilă prin care a trecut.

„Astăzi dimineața am vorbit cu el pe cameră după ce s-a trezit. Ce să zic, mă salută și cere tot timpul apă și mâncare. La toată lumea le cere, cine vine la ele, că-i vedeta spitalului. Toată lumea merge să-l vadă, face poze. El cere gustare, gustare, gustare, gustare. Și vrea acasă. Nu mi-a zis nimic, nu vrem să-l conectăm iar prin ce-o trecut el. Poate mai încolo. Ne concentrăm pe altceva, nu prin ce a trecut el pe acolo. Numai el stie prin ce-o trecut”, a povestit tatăl băiatului.

CITEȘTE ȘI: Copilul de 5 ani găsit în pădure avea mușcături pe corp. Detaliile anunțate de medici

În timp ce căutau copilul dispărut, pompierii din Sibiu au găsit un câine blocat în mâl. Gest impresionant făcut de ei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce au descoperit eroii lui Alexandru în pădurea unde a fost găsit băiețelul de 5 ani. Au mai salvat o viață!
Știri
Ce au descoperit eroii lui Alexandru în pădurea unde a fost găsit băiețelul de 5 ani. Au mai…
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagini emoționante de la ziua fiului lor. Alexandru a împlinit 7 ani
Știri
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagini emoționante de la ziua fiului lor. Alexandru a împlinit 7 ani
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Gandul.ro
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu:...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Adevarul
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Click.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Gandul.ro
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de...
ULTIMA ORĂ
Ce au descoperit eroii lui Alexandru în pădurea unde a fost găsit băiețelul de 5 ani. Au mai salvat ...
Ce au descoperit eroii lui Alexandru în pădurea unde a fost găsit băiețelul de 5 ani. Au mai salvat o viață!
Britney Spears a făcut scandal într-un restaurant din Los Angeles! Ce i-a făcut unui client, după ...
Britney Spears a făcut scandal într-un restaurant din Los Angeles! Ce i-a făcut unui client, după ce a „lătrat” la ospătari
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagini emoționante de la ziua fiului lor. Alexandru a împlinit ...
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagini emoționante de la ziua fiului lor. Alexandru a împlinit 7 ani
Prin ce chin a trecut Răzvan Botezatu, după declarațiile despre Valentin Sanfira: ”Am avut probleme ...
Prin ce chin a trecut Răzvan Botezatu, după declarațiile despre Valentin Sanfira: ”Am avut probleme o săptămână”
O mai recunoști?! Era una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood, iar acum umblă cu bastonul ...
O mai recunoști?! Era una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood, iar acum umblă cu bastonul pe stradă
„Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 15 mai, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul ...
„Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 15 mai, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici
Vezi toate știrile