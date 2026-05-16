Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena

De: Irina Vlad 16/05/2026 | 14:24
Eurovision 2026 / Foto: Facebook
Sâmbătă, 16 mai, are loc finala Eurovision Song Constest 2026. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scenă cu piesa „Choke Me”, într-un moment artistic care a captat atenția telespectatorilor și criticilor din întreaga lume. 

Finala Eurovison 2026 are loc la Viena, de la ora 22:00 și este transmisă live de Televiziunea Română (TVR). Concursul poate fi urmărit și pe platforma oficială Eurovision, dar și pe YouTube.

Anul acesta, România marchează o revenire spectaculoasă pe lista celor 25 de țări calificate în marea finală. Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și cea care a reușit să împartă Europa în două cu momentul său artistic. Atât mesajul piesa „Choke Me” (n.r sufocă-mă), care are sens metaforic, cât și prestația sa scenică, au stârnit discuții ample în presa străină.

Alexandra Capitanescu a castigat finala Eurovision Romania 2026, cu melodia „Choke Me”, desfasurata la sediul Televiziunii Romane din Bucuresti, miercuri, 4 martie 2026, si va reprezenta Romania in semifinalele Eurovision Song Contest 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Cât durează finala Eurovision Song Constest 2026

În ordinea de intrare din finala Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă penultima, dintre cei 25 de finaliști. Conform programului, prestația artistei va putea fi urmărită în jurul orei 00:09, ora României.

Având în vedere că spectacolul este programat să înceapă la ora 22:00, iar apoi vor avea loc jurizarea și anunțarea voturilor, marele câștigător va fi desemnat, cel mai probabil, în jurul orei 2:00- 2:30 dimineața.

Conform informațiilor de pe site-ul Eurovision.com, telespectatorii au la dispoziție 10 voturi/persoană pentru a contribui la desemnarea câștigătorului. Instrucțiunile privind modul de votare vor fi afișate pe ecran în timpul transmisiei. Votul se va deschide chiar înainte de interpretarea primei piese din concurs și va rămâne deschis pe durata tuturor celor 25 de momente artistice și timp de 40 de minute după interpretarea ultimei piese.

Conform regulamentului Eurovision, Alexandra Căpitănescu nu poate fi votată de către publicul din România. Iată mai jos cei 25 de finaliști Eurovision 2026, prezenți în ordinea în care vor evolua pe scenă în această seară:

  1. Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”
  2. Sarah Engels (Germania) – „Fire”
  3. Noam Bettan (Israel) – „Michelle
  4. Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”
  5. Alis (Albania) – „Nan”
  6. Akylas (Grecia) – „Ferto”
  7. Leleka (Ucraina) – „Ridnym”
  8. Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”
  9. Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”
  10. Aidan (Malta) – „Bella”
  11. Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”
  12. DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”
  13. Lelek (Croația) – „Andromeda”
  14. Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”
  15. Monroe (Franța) – „Regarde”
  16. Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova”
  17. Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”
  18. Alicja (Polonia) – „Pray”
  19. Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”
  20. Felicia (Suedia) – „My System”
  21. Antigoni (Cipru) – „Jalla”
  22. Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”
  23. Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”
  24. Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”
  25. Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

"O forță a naturii". Presa internațională o laudă pe Alexandra Căpitănescu, după ce s-a calificat în finala Eurovision

Emil Rengle, mesaj surprinzător după calificarea Alexandrei Căpitănescu în finala Eurovision 2026! Ce a transmis după ce el nu a câștigat finala din România

