Oana Monea s-a despărțit de iubitul polițist! Cea mai dorită ispită de la Insula Iubirii e din nou singură

Una dintre cele mai râvnite ispite de la Insula Iubirii este, oficial, din nou singură! Oana Monea, blondina care a făcut furori în show și a reușit să facă multe „victime” printre concurenți cu aparițiile și atitudinea ei, a pus punct relației pe care o trăia de ceva timp cu iubitul polițist. Iar vestea sigur o să le dea speranțe multor bărbați care au suspinat măcar o dată după ea. CANCAN.RO are toate detaliile!

Oana Monea nu are nevoie de prea multe prezentări. A devenit cunoscută după aparițiile sale din emisiunea fenomen de la Antena 1, acolo unde și-a câștigat rapid reputația de „ispita supremă”. Cu aparițiile atent studiate, atitudinea provocatoare și siguranța de sine afișată în fața camerelor, blondina a reușit să devină una dintre cele mai comentate prezențe feminine din show. Nu puțini au fost cei care au spus că Oana a avut un „talent” aparte atunci când venea vorba despre concurenții care îi cădeau în plasă.

Dincolo de imaginea de femeie fatală, lucrurile păreau să se fi liniștit în ultima perioadă. Oana trăia o relație discretă cu un polițist, iar aparițiile lor au lăsat mereu impresia că formează un cuplu sudat.

Oana Monea, „liberă de contract”

Doar că, așa cum se întâmplă de multe ori și în relațiile care par perfecte pe Instagram, realitatea din spatele imaginilor poate fi cu totul alta. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, între cei doi ar fi existat diferențe legate de viitor și de felul în care își vedeau fiecare viața pe termen lung. Deși între ei nu ar fi existat scandaluri sau trădări, relația ar fi ajuns într-un punct în care niciunul nu mai simțea că merge în aceeași direcție cu celălalt.

Despărțirea ar fi avut loc recent și, spun sursele noastre, nu a fost deloc una ușoară. Totuși, atât Oana, cât și fostul ei partener ar fi ales să își încheie povestea într-un mod matur.

Cert este că vestea separării nu a trecut deloc neobservată în rândul admiratorilor ei. Până la urmă, Oana Monea a rămas una dintre cele mai dorite foste ispite din România, iar faptul că este din nou liberă de contract sigur va reaprinde speranțele celor care au visat măcar o dată la ea.

CITEȘTE ȘI: Ispita Supremă nu are „noroc” de bărbați darnici. Oana Monea: „Ce e sub 10.000 de euro sunt doar atenții”

NU RATA: Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”