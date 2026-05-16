Profesoara care a murit în fața elevilor, în timpul orei. Medicii nu au putut face nimic pentru a o salva

O profesoară s-a prăbușit în fața elevilor chiar în timpul orei, la scurt timp după ce a început să predea, iar momentele dramatice i-au șocat pe toți cei aflați în clasă. Copiii și cadrele didactice au asistat neputincioși la scena petrecută într-o școală din Marea Britanie, unde femeia de 40 de ani și-a pierdut viața în mod neașteptat. Medicii au intervenit rapid și au încercat minute în șir să o resusciteze, însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Incidentul a avut loc într-o unitate de învățământ din Winchester. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, profesoara intrase la curs și începuse activitatea obișnuită alături de elevi, când i s-a făcut brusc rău și s-a prăbușit în sala de clasă. Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, iar la școală au ajuns echipaje medicale și un elicopter SMURD.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru profesoară

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare și au încercat să stabilizeze victima, însă eforturile lor nu au avut rezultatul sperat. Femeia a fost declarată decedată la scurt timp după intervenție, iar vestea a provocat un val de emoție în rândul profesorilor, elevilor și părinților.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact cauza morții. Primele informații arată că nu există suspiciuni privind circumstanțele decesului, însă trupul profesoarei a fost transportat la medicină legală pentru investigații suplimentare. Potrivit apropiaților, femeia nu era cunoscută cu probleme grave de sănătate.

Conducerea școlii a anunțat că prioritatea principală în aceste momente este sprijinirea familiei îndurerate, dar și oferirea de consiliere psihologică elevilor și profesorilor afectați de tragedia petrecută chiar în incinta școlii.

„Prioritatea noastră rămâne sprijinirea familiei, a personalului și a elevilor noștri în aceste momente dificile. Nu avem alte comentarii de făcut în afara celor menționate și continuăm să solicităm respectarea vieții private a acestora. Orice întrebări legate de aspectele operaționale sau de incident trebuie adresate Poliției din Hampshire. Vă mulțumim pentru înțelegere, în numele tuturor celor de la King’s”, a transmis purtătorul de cuvânt al școlii.

