Amendă de 100.000 de lei pentru românii care fac asta în propria curte. Mulți proprietari nu știu regula

Mulți români își construiesc garaje în curtea casei fără să știe că pot încălca legea și că riscă amenzi uriașe. Deși numeroși proprietari consideră că o astfel de lucrare este minoră și poate fi realizată fără aprobări, legislația din România prevede reguli clare pentru orice construcție ridicată pe un teren privat. În unele cazuri, cei care ignoră aceste obligații se pot trezi cu sancțiuni de până la 100.000 de lei și chiar cu obligația de a demola construcția.

Potrivit normelor în vigoare, garajele sunt încadrate la categoria construcțiilor anexe și, în cele mai multe situații, necesită autorizație de construire emisă de primărie. Regula se aplică atât pentru garajele din beton sau cărămidă, cât și pentru cele metalice ori prefabricate. Inclusiv un simplu spațiu acoperit destinat mașinii poate intra sub incidența legii dacă este considerat construcție permanentă.

Cum se poate obține autorizația de construire

Pentru obținerea autorizației, proprietarii trebuie să pregătească mai multe documente, printre care certificatul de urbanism, actele de proprietate, proiectul tehnic și avizele solicitate de autorități. Procedura poate dura câteva săptămâni, în funcție de localitate și de complexitatea proiectului.

Cei care aleg să construiască fără aprobare riscă sancțiuni serioase. Pe lângă amenda financiară, inspectorii pot decide oprirea lucrărilor sau chiar demolarea garajului ridicat ilegal. În anumite situații, intrarea în legalitate poate deveni imposibilă, mai ales dacă respectiva construcție nu respectă distanțele față de vecini sau regulile urbanistice ale zonei.

Specialiștii atrag atenția că autorizația nu este doar o formalitate birocratică, ci o măsură care verifică siguranța și legalitatea proiectului. În plus, construcțiile fără acte pot crea probleme la vânzarea locuinței, la cadastru sau la obținerea unui credit bancar. Din acest motiv, proprietarii sunt sfătuiți să consulte primăria înainte de a începe orice lucrare în curte.

CITEȘTE ȘI: 40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026

Amendă de 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri care nu fac asta, în 2026