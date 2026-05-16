Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”

După câteva luni de tăcere, Rareș Cojoc și-a făcut curaj și a vorbit pentru prima dată public despre divorțul de Andreea Cojoc. Campionul european la dans sportiv și-a prezentat propria versiune de poveste, declarând că ruptura nu ar fi fost din cauza lui.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie. În spațiul public au apărut numeroase speculații cu privire la motivele despărțirii, însă până în acest moment nu au fost confirmate cauzele reale. În cele mai recente apariții publice, Andreea Popescu a lăsat să se înțeleagă faptul că decizia de a divorța a venit în urma mai multor neînțelegeri și probleme de comunicare acumulate în timp. Ea a fost cea care a decis să pună capăt căsniciei, fără a intra insă în detalii despre cauzele exacte ale separării.

Rareș Cojoc: „Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”

Recent, Rareș Cojoc a bifat prima sa apariție publică după separare, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”. În trailerul de prezentare al emisiunii au apărut noi declarații ale acestuia, care au readus în atenție speculațiile din spațiul public privind o posibilă infidelitate a Andreei – vezi AICI. Campionul la dans sportiv a declarat că schimbările din căsnicie l-au luat prin surprindere și că nu consideră că el ar fi fost vinovat pentru despărțire.

”Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a declarat Rareș Cojoc, în podcastul Acasă la Măruță.

Întrebat dacă se simte trădat, Rareș Cojoc a recunoscut că da, deoarece consideră că eforturile sale nu au fost apreciate. De asemenea, el a mărturisit că nu s-a gândit niciodată că va ajunge la vârsta de 36 de ani singur, cu trei copii, însă are încredere în Divinitate și așteaptă ziua în care i se vor arăta adevăratele motive pentru care a fost nevoit să treacă printr-o astfel de schimbare.

”Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai declarat Rareș Cojoc.

