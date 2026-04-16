Andreea Popescu către Dan Alexa: “Asumă-ți relația!” După divorț, fosta dansatoare i-a dat ultimatum amantului

Dacă vă era dor de o poveste picantă, cu detalii de senzație, suntem aici să ne facem datoria. Nu aveți cum să nu vă amintiți de amantlâcul dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, iar acum, noi file din povestea care pare departe de a se finaliza (în favoarea brunetei) se deschid, rând pe rând. Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost împreună 15 ani, iar viața lor părea perfectă. Visul frumos s-a destrămat după ce fosta dansatoare a Deliei a călcat strâmb cu nimeni altul decât celebrul antrenor. Fosta dansatoare a făcut tot posibilul pentru a-i intra în grații, însă nu a avut sorți de izbândă. Dar, vedeta este ambițioasă și nu se lasă așa cu una, cu două. CANCAN.RO a aflat amănunte despre încercările brunetei de a ajunge să fie oficial la brațul antrenorului de la Poli Timișoara. Până la urmă dacă a pierdut tot, își joacă toate cărțile până la capăt! Iată ce detalii suculente am aflat!

Se spune că atunci când intri în horă, trebuie să joci! Dar ce te faci când nu mai ai loc? În cazul Andreei Popescu, dai din coate și speri că poate- poate, îți faci loc. Dar să o luăm cu începutul. În urma infidelității sale, mariajul dintre brunetă și fostul soț s-a destrămat, însă ea nu a stat prea mult să-și plângă de milă, dimpotrivă. După ce a fost „evacuată” din penthouse-ul de 4 milioane de euro, unde stătea alături de Rareș, Andreea Popescu a început să facă „deplasări” dese pe la Timișoara.

Andreea Popescu, „fiartă” să-i intre în grații lui Dan Alexa

Andreea Popescu a fost prezentă de curând la Timișoara, în locuința lui Dan Alexa, unde, spun sursele CANCAN.RO, s-ar fi încins o petrecere pe cinste. Și nu oricum, ci cu prietenii bărbatului, dar și cu „nota de plată achitată intergral” de brunetă, semn că Andreea nu se uită la bani când vine vorba să-i intre în grații antrenorului. Da, da, ați citit bine! Ba mai mult, aceasta nu doar că a suportat toate cheltuielile, dar ar fi plătit inclusiv, cu alte ocazii, mesele prietenilor lui Dan Alexa, în speranța că va fi acceptată în cercul lui apropiat. Asta da determinare! Cu toate că Andreea Popescu nu mai locuiește în penhouse-ul de 4 milioane de euro și s-a mutat într-un apartament mai modest decât cel cu care era obișnuită, bruneta e cu „dare de mână”. Se spune că „cine împarte, parte-și face”, dar în cazul de față, partea…cam întârzie să apară.

Mai mult, aceleași surse ne-au dezvăluit că pe toată perioada petrecerii, Andreea Popescu vorbea cu toți prietenii lui Dan Alexa și încerca să se facă plăcută. A făcut mai multe drumuri până la poartă, ba chiar a ieșit de câteva ori din curte, probabil din dorința de a fi văzută de cineva. Poate sta liniștită acum, căci s-a aflat tot!

După despărțirea de Rareș Cojoc, fosta dansatoare își joacă toate cărțile

„Pressingul” ei nu s-a încheiat în cadrul orelor petrecute la party, ci continuă de multă vreme. Mai exact, sursele CANCAN.RO spune că bruneta îi amintește frecvent antrenorului prin ce a fost ea nevoită să treacă pentru a fi cu el și nu înțelege motivele pentru care relația nu devine oficială. „Dragoste cu sila” nu se poate! Dar, din ce se aude pe la colțuri, Dan Alexa nu ar fi întocmai pregătit pentru o nouă relație, fiind încă ancorat emoțional în trecut. Gândul pare să-i fi rămas încă la fosta parteneră, Andrada, iar până ce rana acelui capitol nu va fi vindecată, nu ar fi dispus să se deschidă sentimental în fața nimănui.

În tot acest timp, Andreea Popescu nu ar da semne că dă un pas înapoi, dimpotrivă! Dansatoarea pare să meargă pe principiul „bate fierul cât e cald”, doar că fierul, de data asta, pare cam rece. Nici măcar faptul că dorința nu este reciprocă nu ar împiedica-o pe Andreea să își exprime dorințele: live, la telefon sau prin orice mijloc posibil. În plus, sursele CANCAN.RO susțin că și la club ar exista anumite tensiuni, iar șefii clubului spun că antrenorul de la Poli Timișoara nu ar mai fi la fel de concentrat pe obiectivele echipei, fiind din ce în ce mai distras. Rămâne de văzut dacă Andreei îi vor ieși „pasențele” sau dacă tot efortul a fost făcut în zadar.

