Răspunsul neașteptat oferit de Andreea Popescu când a fost întrebată dacă își reface viața, după divorțul de Rareș Cojoc

În ultima perioadă viața Andreei Popescu a fost marcată de numeroase schimbări. Divorțul de Rareș Cojoc a făcut-o să își reconfigureze traseul, iar fanii acesteia sunt curioși cum se descurcă acum. Bruneta nu a ezitat și a răspuns tuturor curiozităților. Mai mult, Andreea Popescu a vorbit și despre o viitoare căsătorie. Se mai vede în rochie de mireasă?

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Inițial, motivul separării a fost pus pe seama faptului că relația s-a răcit în timp, însă ulterior au ieșit la iveală detalii picante despre idila pe care fosta dansatoare a Deliei a avut-o cu Dan Alexa. Cert este că acum cei doi foști soți au luat-o pe drumuri separate, iar asta a venit la pachet și cu numeroase schimbări.

Ce spune Andreea Popescu despre o nouă relație

Andreea Popescu este foarte activă în mediul online, iar recent a decis să răspundă curiozităților fanilor săi. Printre altele, internauții și-au dorit să afle dacă aceasta se mai vede căsătorită din nou. Ei bine, întrebarea pare că a pus-o în încurcătură, căci i-a luat ceva timp să răspundă.

În cele din urmă, Andreea Popescu a mărturisit că pentru moment încă nu s-a gândit atât de departe, dar nici nu exclude să îmbrace, din nou, rochia de mireasă. Însă, bruneta a recunoscut că își dorește o nouă relație care să îi aducă iubire și stabilitate.

„M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare sau nu. La viitor nu mă gândesc. Departe de mine gândul acesta în momentul în care mă aflu, dar cred că orice om normal își dorește să fie iubit și să iubească și să aibă stabilitate. Nu m-am gândit. Nu am avut timp să mă gândesc. Vom vedea ce îmi oferă viitorul”, a spus Andreea Popescu, în mediul online.

De asemenea, urmăritorii săi au mai fost curioși cum se descurcă bruneta din punct de vedere financiar, după divorțul de Rareș Cojoc. Andreea Popescu a fost sincer și în privința acestui aspect. A spus că nu se poate plânge, dar a recunoscut că și-ar dori și o sursă suplimentară de venit și analizează opțiunile.

„Stau bine, asta datorită oamenilor pe care îi am în viața mea, cum ar fi managerul meu. Agenția la care lucrez m-a susținut enorm. Am contracte suficient, cât să îmi fie bine, dar după cum vă spuneam, vreau să dezvolt și altceva. Adică, ar fi binevenită și o altă linie de venit. La 42 de ani, luăm viața în piept. Oricât de greu ar fi, lucrurile au o rezolvare. Întotdeauna”, a mai spus Andreea Popescu.

CITEȘTE ȘI:

Cine este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc: ”Datorită ție pot să plătesc chiria”

Cu cine vor locui copiii lui Rareș Cojoc și ai Andreei Popescu, de fapt. Ce se întâmplă cu bonele filipineze

