Cine este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc: ”Datorită ție pot să plătesc chiria”

Ultima perioadă din viața Andreei Popescu a fost una destul de intensă, marcată de numeroase schimbări. După divorțul de Rareș Cojoc, aceasta a trebuit să o apuce pe un nou drum, iar acum a dezvăluit cine este bărbatul care i-a fost alături în aceste momente. El este bărbatul care îi dă bani și care o ajută să se mențină pe linia de plutire.

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Inițial, motivul separării a fost pus pe seama faptului că relația s-a răcit în timp, însă ulterior au ieșit la iveală detalii picante despre idila pe care fosta dansatoare a Deliei a avut-o cu Dan Alexa. Cert este că acum cei doi foști soți au luat-o pe drumuri separate, iar asta a venit la pachet și cu numeroase schimbări.

Cine este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a recunoscut că a trecut prin momente destul de dificile. Pe lângă impactul emoțional, viața acesteia s-a schimbat radical. A fost nevoită să se mute din penthouse-ul de lux în care locuia și să înceapă, practic, o viață nouă.

Ei bine, Andreea Popescu spune că totul a fost mai ușor datorită persoanelor din viața ei care i-au fost aproape în această perioadă. Iar din această categorie face parte și bărbatul care o ajută să facă bani, după cum ea a spus.

Recent, Andreea Popescu le-a prezentat fanilor din mediul online cine este bărbatul care a stat lângă ea în această perioadă dificilă și care a ajutat-o să facă bani. Este vorba chiar despre managerul ei, Robert Prioteasa.

„Singurul din viața mea, singurul bărbat care îmi dă bani. Uitați-l aici! Acesta este bărbatul care îmi dă bani. Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii. Fără mișto, acesta este adevărul. Ăștia sunt bărbații din viața mea cu care produc bani. Ăsta e adevărul”, a declarat Andreea Popescu.

Andreea Popescu este o influenceriță de succes și are o mulțime de colaborări pe rețelele de socializare, din care face bani frumoși. Iar pentru ca treaba să meargă cât mai bine și contractele să curgă, managerul acesteia se ocupă îndeaproape de tot.

Foto: Instagram / Video: Instagram