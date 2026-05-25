Mesajul emoționant al Andreei Antonescu pentru fiica ei. Fanii au reacționat imediat

Petrecere mare în familia Andreei Antonescu! Sienna, fiica artistei, a împlinit 15 ani, iar momentul a fost marcat așa cum se cuvine. Adolescenta a fost sărbătorită cu fast, iar mama sa i-a făcut o urare emoționantă. Andreea Antonescu este cât se poate de mândră de fiica ei, care este acum o adevărată domnișoară.

În urmă cu ceva timp, Andreea Antonescu a făcut o mutare importantă în viața sa. Alături de fiicele sale, artista a părăsit România și s-a stabilit în SUA. Viața departe de țara natală pare să le priască, iar recent a fost rost de sărbătoare mare în familia cântăreței. Fata cea mare a Andreei Antonescu și-a aniversat ziua de naștere.

Mesajul emoționant al Andreei Antonescu pentru fiica ei

Recent, Sienna, fiica Andreei Antonescu din mariajul cu Traian Spak, și-a aniversat ziua de naștere. Aceasta a crescut, este acum o adevărată domnișoară, iar de curând a împlinit vârsta de 15 ani. Adolescenta și-a aniversat ziua de naștere, iar acest moment a fost unul emoționant pentru Andreea Antonescu.

Vedeta este mândră de fata sa, iar cu ocazia aniversării acesteia a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Andreea Antonescu a publicat câteva fotografii cu adolescenta, pe care le-a însoțit și de o declarație plină de iubire, mărturisind cât de mândră este de omul în care aceasta se transformă.

„La mulți ani, iubirea mea, Sienna! Ești cea mai frumoasă parte din viața mea, motivul pentru care zâmbesc și merg mai departe în fiecare zi! Sunt atât de mândră de tine și de omul minunat care devii. Să ai parte de iubire, lumină și toate visele tale să prindă aripi. Te iubesc enorm!”, a scris Andreea Antonescu, în mediul online.

Sienna este fiica Andreei Antonescu din mariajul cu Traian Spak. Deși părinții nu mai formează un cuplu, cei doi au rămas în relații bune de dragul acesteia. Fiica acestora este acum mare, iar părinții sunt cât se poate de mândri de ea și de toate reușitele sale.

Se pare că Sienna moștenește latura artistică și își explorează talentele. Chiar la începutul acestui an, cântăreața se arăta mândră de reușita fiicei sale, care și-a expus lucrările în cadrul unui vernisaj.

„Sienna, să-ți văd din nou lucrarea expusă la vernisaj a fost ca și cum ți-aș fi văzut sufletul pe un perete. Talentul tău, sensibilitatea ta, curajul tău de a te exprima – toate spun cine ești. Sunt infinit de mândră de tine și de ceea ce devii. Iar Venice… crește lângă artă, iubire și vise mari”, spunea Andreea Antonescu.

