Elevii români au strălucit la Olimpiada Asiatică de Fizică. Șapte premii internaționale pentru România

De: Denisa Crăciun 25/05/2026 | 11:59
Elevii români la Olimpiada de Fizică/ sursa foto: facebook
Veste excelentă pentru România. Elevii din țara noastră au participat la Olimpiada Asiatică de Fizică. Șapte premii au fost obținute, rezultatele lor fiind uluitoare.

Olimpiada Asiatică de Fizică s-a desfășurat în perioada 17-25 mai, la Busan, în Coreea de Sud. La concurs au participat și elevi din țara noastră, iar vestea bună este că au avut rezultate extraordinare. Aceștia au obținut medalii și o mențiune de onoare. Anunțul a fost făcut chiar de Ministrul Educației prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde i-au felicitat pe copiii victorioși.

Victorie pentru România la Olimpiada Asiatică de Fizică

Olimpiada Asiatică de Fizică s-a ținut la Busan, în Coreea de Sud, în perioada 17-25 mai. La competiție au fost prezenți 209 de participanți din 27 de țări. Printre ei au fost și elevi români. Aceștia au adus bucurie pentru țara noastră și asta pentru că au reușit să obțină trei medalii de argint, trei de bronz și o mențiune de onoare. Elevii care au strălucit sunt din București, Cluj-Napoca și Sighetu Marmației.

Medaliile de argint au fost obținute de:

Raul Covrig – Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației;
Teodor Bichir – Liceul Teoretic Internațional de Informatică București;
Alexandru Condrea – Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Cele de bronz au fost câștigate de:

Vlad Bolohan – Liceul Teoretic Internațional de Informatică București;
Bogdan Ciocârlan – Liceul Teoretic Internațional de Informatică București;
Bogdan Rusea – Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca.

În plus, mențiunea de onoare a fost primită de Albert Lupu, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Cine a coordonat elevii câștigători

Concursul a ajuns la cea de-a 26-a ediție și s-a desfășurat într-unul dintre cele mai importante orașe din Coreea de Sud. Au participat elevi din 25 de state din Asia-Pacific, alături de România și Canada, care au avut statut de țări invitate. În spatele elevilor din România au stat prof. dr. Delia Davidescu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și de conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ministerul Educației i-a felicitat pe câștigători și a menționat că îi sprijină prin acoperirea cheltuielilor de deplasare, a taxelor de participare și a costurilor legate de organizarea etapelor naționale ale concursurilor școlare.

