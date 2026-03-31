Povestea elevului din Târgu Jiu care a ajuns la Harvard. Pasiunea pentru stele i-a schimbat viața

Avem tineri talentați care duc numele țării noastre pe scena internațională, iar Mario este un exemplu elocvent. La doar 18 ani, din această toamnă va începe studiile la Harvard, beneficiind de o bursă completă.

Performanțele sale sunt impresionante: numeroase medalii câștigate la olimpiade naționale și internaționale de astrofizică și alte discipline, iar rezultatul excepțional obținut la testul SAT îl face un candidat competitiv pentru cele mai prestigioase universități din lume.

„Am ajuns la țară, am intrat peste ai mei: ‘Mami, tati, intrai la Harvard!'” a descris Mario momentul în care a aflat că a fost acceptat la universitate.

Tânărul se numește Mario Scurtu și locuiește în Târgu Jiu. La doar 18 ani, a reușit să îndeplinească ceea ce pentru mulți pare un vis american: a fost admis la Harvard, una dintre cele mai renumite universități din lume.

În spatele reușitei lui Mario se află rezultate academice remarcabile, efort constant și o pasiune profundă pentru misterele universului. Visul său este să devină cercetător în astrofizică, o pasiune care l-a urmărit încă din copilărie.

Mario știa sistemul solar de când era la grădiniță

„Încă de la trei ani, Mario era fascinat de planete și stele. Petrecea nopți întregi afară, până la două dimineața, doar ca să le observe și să le studieze”, povestește mama sa, Cristina Scurtu. „Chiar de când mergea la grădiniță, știa sistemul solar pe de rost”, adaugă tatăl său, Marian Scurtu.

Pentru a-și urma pasiunea, Mario și-a dedicat zile și nopți studiului astrofizicii pe cont propriu, obținând în paralel medalii și performanțe la numeroase alte discipline, atât la nivel național, cât și internațional.

„De la Olimpiada de Lingvistică, ajungem la fizică, matematică, științele Pământului, astronomie și astrofizică”, a explicat directoarea liceului, Cleopatra Paliu-Murgan.

Mario vrea să lucreze la NASA

Procesul de admitere la Harvard a durat mai bine de un an și a fost unul extrem de complex pentru Mario. A obținut o bursă integrală, care acoperă cursurile, cazarea și masa – costuri care altfel ar depăși 90.000 de dolari pe an, sume inaccesibile pentru familia sa.

Drumul către admitere a inclus obținerea BAC-ului american, susținerea testului SAT, certificatul IELTS pentru limba engleză, redactarea scrisorilor de intenție și implicarea în activități de voluntariat. Un element esențial a fost eseul de intenție, care a jucat un rol decisiv în evaluarea candidaturii sale.

„Admiterea lor este extrem de holistică. Încearcă să te cunoască ca om, nu doar prin realizările academice, implicarea în comunitate sau valorile personale, ci prin toate acestea la un loc”, a explicat Mario Scurtu.

Visul tânărului este să ajungă să lucreze la NASA. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de alocarea de fonduri pentru cercetare. Mario speră totuşi într-o schimbare în bine la care va contribui şi el în viitor.

CITEȘTE ȘI: Munca de acasă îi lovește pe tineri fix unde îi doare! Abia acum își dau seama că „remote-ul” le sabotează cariera

Cu ce se ocupă acum Rareș Prisăcariu, câștigătorul Românii au talent 2023. La doar 10 ani este un copil-minune