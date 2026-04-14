România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur

De: Denisa Crăciun 14/04/2026 | 19:07
Fetele care au câștigat aurul la Olimpiada de Matematică pentru Fete/ Sursa foto: Facebook

România are motive de bucurie. Țara noastră a obținut locul I la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO). De asemenea, se află pe locul II în clasamentul pe țări. Competiția a adus laolaltă 247 de concurente din 66 de țări, conform Ministerului Educației.

Reprezentanții Ministerului Educației au transmis marți, 14 aprilie, că România a obținut locul I la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete. Competiția s-a desfășurat în Franța, în perioada 9-15 aprilie. Echipa a fost coordonată de conducerea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), prin Mihai Bălună, iar cea organizatorică din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC. În cadrul concursului au participat 247 de fete din 66 de țări.

Cine sunt campioanele cu aur la Olimpiada de Matematică pentru Fete

Olimpiada de Matematică pentru Fete s-a desfășurat în perioada 9-15 aprilie și a fost un prilej de bucurie pentru elevele din țara noastră. Totul a fost coordonat de conducerea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), prin Mihai Bălună, iar cea organizatorică din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ministerului Educației. Tot ei au transmis care sunt fericitele câștigătoare.

Locul I în Europa pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) şi al doilea în clasamentul pe ţări (după China, participantă cu statut de invitat), într-o competiţie ce a reunit 247 de concurente din 66 de ţări! Felicitări, Mălina-Carla Pavel, Colegiul Naţional «Alexandru Odobescu» Piteşti, medalie de aur, cel mai mare scor dintre participantele din ţările oficiale; Aida Mitroi, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de aur; Carina Maria Viespescu, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de aur; Ioana Stroe, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de bronz, au comunicat aceștia.

În plus, Ministerul Educației sprijină participarea țării noastre la astfel de olimpiade prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, dar şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale – etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră
Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră
Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc
Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc
Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște
Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Ella de la Insula Iubirii și Răzvan Kovacs formează un cuplu!? Prima reacție a Emei, fosta soție: ...
Ella de la Insula Iubirii și Răzvan Kovacs formează un cuplu!? Prima reacție a Emei, fosta soție: „Femei pasagere pot să fie o mie”
Vezi toate știrile