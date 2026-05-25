Spor uriaș pentru anumiți bugetari. Angajații primesc peste 1.800 de lei în plus lunar

Veste bună pentru o categorie de angajați din România. Aceștia ar putea primi lunar peste 1.800 de lei. Noua lege a salarizării din țara noastră trebuie implementată la începutul lunii iulie.

Administrația Prezidențială a semnat un acord politic prin care intenționează să adopte noua lege de salarizare din sectorul public, până la finalul sesiunii parlamentare. Discuția a vizat o categorie importantă de angajați. Bugetarii încadrați în acest segment ar urma să primească un spor uriaș, de peste 1.800 de lei lunar. Printre cei care vor primi bonusul se numără și polițiștii, militarii, dar și anumite persoane care lucrează în domeniul IT sau angajații în funcții administrative.

Cine sunt angajații care vor primi un spor uriaș

Administrația Prezidențială a anunțat că s-a semnat un acord politic în cadrul unui proces de mediere sub coordonarea lui Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR. Prin acesta, ei își asumă adoptarea noii legi de salarizare din sectorul public, până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Pe lângă asta, oficialii au discutat și despre o categorie esențială de angajați din țara noastră. Este vorba despre cei care primesc spor de cifru, cunoscut și ca spor pentru activitate cu informații clasificate sau confidențiale.

Acesta se acordă persoanelor care lucrează cu documente clasificate sau cu informații sensibile, care au acces la informații secrete. De asemenea, este asociat cu funcții care implică gestionarea documentelor cu regim de confidențialitate ridicat sau activitate diplomatică și de securitate. Printre cei care primesc bonusul se numără atașații din MAE, militarii și personalul civil din sistemul de apărare, polițiștii și angajații MAI, dar și personalul din servicii și structuri de securitate națională. Nu doar acești angajați primesc sporul, ci și angajații din justiție, parchete sau alte instituții care au acces la informații clasificate. În anumite cazuri, chiar și cei care au funcții din domeniul administrativ sau IT.

Sporul este cumulat cu salariul de bază și cu sporul de condiții grele sau alte indemnizații. De aceea, venitul celor din această categorie este uriaș. În acest an, sporul de cifru este clasificat astfel:

în zona inferioară: aproximativ 270 – 360 lei

nivel mediu: între 800 – 1.300 lei

nivel superior: frecvent 1.300 – 1.500 lei

vârfuri în administrația centrală: până la aproximativ 1.790 – 1.869 lei lunar.

