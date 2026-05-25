Andreea Esca are planuri mărețe în Porumbacu de Sus! Cum arată „Căminul Cultural” pe care îl va deschide în câteva luni

Jurnalista Andreea Esca continuă să își extindă implicarea în proiecte din zona de turism și comunitate, în zona Porumbacu de Sus, județul Sibiu, unde deține împreună cu familia o pensiune și unde dezvoltă în prezent o inițiativă culturală nouă. Cel mai recent proiect anunțat de aceasta este transformarea unei clădiri recent achiziționate într-un spațiu dedicat activităților culturale, artistice și sociale, gândit atât pentru localnici, cât și pentru vizitatorii zonei.

Noul concept este construit în jurul ideii de „cămin cultural” reinterpretat într-o formă contemporană, adaptată anului 2026. Spațiul va funcționa ca un loc de întâlnire deschis, unde vor putea avea loc expoziții de artă, ateliere creative, evenimente educaționale și diverse activități comunitare. În plus, proiectul include și o componentă informală, de tip social, în care vizitatorii se vor putea bucura de o cafenea și de o grădină amenajată pentru relaxare și interacțiune.

Cum arată „Căminul Cultural” pe care îl va deschide în câteva luni

Localizarea aleasă pentru acest proiect este în satul Porumbacu de Sus, o zonă care în ultimii ani a devenit tot mai atractivă pentru turismul rural și pentru proiecte de regenerare culturală. Aici, Andreea Esca, împreună cu soțul ei Alexandru Eram, a dezvoltat deja o pensiune și a investit în infrastructuri destinate vizitatorilor care caută experiențe autentice în natură.

Noul spațiu cultural va purta un nume inspirat dintr-o expresie personală folosită de jurnalistă în copilărie, o alegere care sugerează o legătură afectivă și simbolică între proiect și identitatea sa personală. Denumirea aleasă subliniază ideea de apartenență, comunitate și rădăcini, elemente care par să stea la baza întregului concept.

„În această vară o să deschidem porțile, la propriu și la figurat, unui “Cămin Cultural”, varianta 2026, în Porumbacu de Sus. Abia aștept să ne strângem la o cafea, în gradină, și să ne bucurăm de artiști talentați, meșteri iscusiți, expoziții emoționante și workshopuri pentru adulți și copii. Locul se va numi “A ‘lu Escana” , @a_lu_escana , pentru că așa răspundeam eu, în copilărie, pe uliță, când mă mai întreba câte cineva: “A cui ești tu, copilă?”. O să vă țin la curent, cu mare drag, dar și cu multe emoții!”, a transmis Andreea Esca pe contul de socializare.

Inițiativa nu se rezumă doar la renovarea sau amenajarea unei clădiri, ci urmărește construirea unui hub creativ funcțional. În planurile proiectului sunt incluse activități recurente precum expoziții ale artiștilor contemporani, prezentări ale meșteșugarilor locali, ateliere pentru copii și adulți, dar și evenimente tematice care să aducă împreună oameni din domenii diferite. Accentul este pus pe interacțiune și pe crearea unei comunități active, nu doar pe utilizarea spațiului ca obiect turistic.

