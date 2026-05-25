Drama neștiută a Andreei Marin. Ce s-a întâmplat cu mama ei când avea doar 36 de ani

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 12:06
Fosta prezentatoarea Andreea Marin (51 de ani) a povestit despre cea mai grea perioadă a vieții ei, un moment care i-a schimbat copilăria și a obligat-o să devină adult mult prea devreme. Vedeta a rememorat pierderea care a lăsat un gol uriaș în familia ei și care, chiar și după ani întregi, continuă să doară la fel de puternic.

„Zâna Surprizelor” a mărturisit că a rămas profund marcată de moartea mamei sale, care s-a stins la doar 36 de ani într-un accident rutier. Tragedia i-a schimbat complet viața și i-a impus, încă din copilărie, să înțeleagă pierderea într-un mod mult prea dur pentru vârsta ei.

Andreea Marin a rămas marcată

Vedeta avea doar 9 ani când și-a pierdut mama. Fosta prezentatoare a spus că din acel moment nimic nu a mai fost la fel, iar copilăria s-a transformat brusc într-o perioadă de maturizare forțată, cu responsabilități emoționale mult peste vârsta ei.

„Te maturizezi pe loc. Dacă eşti ca mine, devii brusc un omuleţ foarte responsabil. Pui foarte multă greutate pe umerii tăi şi pe sufletul tău şi, cel puţin eu, mi-am zis că ori rămân în genunchi, ori cu spinarea dreaptă merg mai departe”, a mărturisit Andreea Marin.

„Îi curgeau lacrimile”

De-a lungul timpului, prezentatoarea a rememorat momentele petrecute alături de mama ei și felul în care aceasta părea, uneori, să presimtă lucruri care aveau să se întâmple. Potrivit Andreei, mama ei avea o intuiție puternică și a făcut o afirmație tulburătoare chiar înainte de tragedie.

„Era o femeie foarte intuitivă. Chiar ne-a spus, în drum spre casă, eram în maşină, că acasă o aşteaptă o realizare profesională, dar nu va ajunge sa trăiască asta. Şi chiar aşa s-a întâmplat. […] Cu o zi înainte, a râs cu gura până la urechi, nu se mai putea opri din râs, îi curgeau lacrimile”, a spus vedeta.

Una dintre cele mai cutremurătoare amintiri rămâne însă un vis pe care Andreea Marin a spus că l-a avut cu doar câteva zile înainte de pierderea mamei sale. Ea a declarat că detaliile s-au suprapus în mod straniu cu realitatea.

„Nu-mi pot explica cum eu am visat acest sfârşit. Am visat ziua când aveam să-mi iau rămas bun de la ea, exact aşa cum a fost. Până şi detaliile precum rochia pe care o purta, erau aceleaşi”, a povestit Andreea Marin.

Deși au trecut ani de la tragedie, Andreea Marin a povestit în repetate rânduri despre impactul profund pe care această pierdere l-a avut asupra ei. Ea a spus că durerea nu dispare niciodată complet, dar că a fost nevoită să învețe să trăiască cu ea și să o transforme într-o forță interioară.

