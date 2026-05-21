Andreea Marin, moment de sinceritate în grădina sa. Ce le-a mărturisit vedeta fanilor

Andreea Marin este foarte activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent momente din viața sa personală și profesională. După ce fiica sa, Violeta Bănică, a plecat la facultate în Statele Unite ale Americii, vedeta și-a descoperit tot mai multe pasiuni care să îi ocupe timpul și să îi aducă liniște. Una dintre cele mai importante activități pentru ea a devenit grădinăritul, iar spațiul verde din jurul casei s-a transformat într-un adevărat refugiu personal.

Andreea Marin a publicat mai multe imagini din grădina sa spectaculoasă, plină de flori și vegetație atent îngrijită. Odată cu fotografiile, vedeta a transmis și un mesaj emoționant despre echilibru interior, emoții și puterea de a merge mai departe chiar și în perioadele dificile.

Andreea Marin are o pasiune pentru grădinărit

Vedeta a vorbit deschis despre momentele mai puțin ușoare din viață și despre felul în care reușește să își recapete energia prin lucrurile simple. Pentru Andreea Marin, natura, liniștea și timpul petrecut în grădină reprezintă modalități prin care se reconectează cu sine și își regăsește calmul interior.

Fosta prezentatoare a explicat că apropierea de natură o ajută să își amintească valorile importante și să privească viitorul cu optimism. Mersul desculț prin iarbă, parfumul florilor și atmosfera liniștită din grădină îi oferă o stare de pace și echilibru emoțional. Mesajul transmis de Andreea Marin a fost apreciat de urmăritorii săi, care au lăudat sinceritatea vedetei și frumusețea impresionantă a grădinii sale.

„Nu toate zilele sunt luminoase în suflet. Uneori, ca orice om, simt încercări, îndoieli, tristețe, mâhnire, dor. “Unde găsești alinare și forță de a redeveni lumină?” am fost întrebată, chiar azi. Mă întorc la rădăcini. Cu tălpile goale în iarbă, îmi amintesc cine sunt. În ce cred. Ce valori mă fac să fiu eu. Îmi regăsesc liniștea în colțul meu de rai, chiar și când cerul nu e senin. În zâmbetul trandafirilor – orice mâhnire pălește în fața frumuseții, grației, miresmelor lor. Vântul prin părul meu, foșnet, atingere, șoaptă fără cuvinte. Din toate astea, sunt plămădită și eu. Sunt iubire. Simt. Cred în lumină. Și știu: cerul zilei de mâine va fi senin și însorit”, a scris Andreea Marin pe contul ei de Instagram.

