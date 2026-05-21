Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. După ani întregi de procese, magistrații au dat verdictul în dosarul morții lui Dani Vicol

De: Maria Iancu 21/05/2026 | 13:52
Mario Iorgulescu a primit verdictul în dosarul care a ținut ani întregi prima pagină a presei! Curtea de Apel București a decis astăzi, 21 mai 2026, ca fiul lui Gino Iorgulescu să execute 8 ani și 8 luni de închisoare, iar decizia este definitivă.

După ani întregi de procese, amânări și răsturnări de situație, Mario Iorgulescu nu mai scapă de închisoare.

Magistrații au respins atât apelul făcut de Mario Iorgulescu, cât și cel formulat de procurori și au menținut condamnările stabilite anterior. Astfel, pedeapsa de 7 ani pentru ucidere din culpă rămâne în picioare, la fel și cea de 2 ani pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Numai că problemele lui Mario Iorgulescu nu se opresc aici! Judecătorii au luat în calcul și condamnarea anterioară de 3 ani primită în dosarul de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal. În urma contopirii pedepselor, instanța a decis ca fiul șefului LPF să execute în final pedeapsa rezultantă de 8 ani și 8 luni de închisoare.

Mai exact, magistrații au păstrat pedeapsa cea mai grea, cea de 7 ani de închisoare, la care au adăugat un spor de 1 an și 8 luni, reprezentând o treime din celelalte condamnări.

Și asta nu e tot! Pe lângă anii de închisoare, instanța a menținut și mai multe interdicții dure. Timp de 5 ani după executarea pedepsei, Mario Iorgulescu nu va avea voie să conducă, să ocupe funcții publice sau să fie ales în autorități ale statului.

Ce spunea Mario Iorgulescu despre seara accidentului în care Dani Vicol și-a pierdut viața

Într-un interviu exclusiv pentru Dan Capatos Show, Mario Iorgulescu a povestit propria variantă a accidentului cumplit în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.

Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde.

La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens.

A doua zi au dispărut filmările și s-a semnalizat scuarul. Pentru că eu am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat. Și am fost anunțat de cineva foarte important din România.

