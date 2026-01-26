Acasă » Știri » De ce l-ar fi luat Gino Iorgulescu pe Mario la șpriț de la vârsta de 13 ani. Jurnalista Adina Anghelescu: „Fiecare dintre noi s-ar fi putut pierde”

De ce l-ar fi luat Gino Iorgulescu pe Mario la șpriț de la vârsta de 13 ani. Jurnalista Adina Anghelescu: „Fiecare dintre noi s-ar fi putut pierde"

De: Simona Vlad 26/01/2026 | 23:36
Mario Iorgulescu este, în continuare, în centrul atenției după interviul oferit din Milano, iar aparițiile lui recente au stârnit comentarii virale. În emisiunea Dan Capatos Show, jurnalista Adina Anghelescu a analizat în detaliu cum tânărul a ajuns să fie influențat de anturaj și de tentațiile periculoase ale vieții. CANCAN.ro are toate detaliile!

Jurnalista Adina Anghelescu, care susține că a cunoscut familia Iorgulescu încă din anii tinereții sale, înainte ca Gino să devină extrem de bogat, a comentat interviul acordat de Mario Iorgulescu lui Dan Capatos.

„Normal că, într-o astfel de țară (n.r. Elveția), nu întâlnești în campusul respectiv persoane de joasă speță și te învârți într-o lume mai selectă, într-o lume în care vârfurile mai au ceva și din aristocrația care s-a pierdut într-o Europă decadentă”, a spus Adina Anghelescu în exclusivitate pentru Dan Capatos Show.

Mario Iorgulescu susține că s-a apucat de droguri în Elveția

Dan Capatos a intervenit:

„Uite că el vine și răstoarnă teoria asta, și spune că acolo s-a apucat de droguri pentru că avea acces facil. A spus în interviu că imediat putea întâlni dealeri. Cred că ar trebui să te gândești de două ori dacă într-adevăr există riscul acesta.”

Jurnalista Adina Anghelescu nu s-a ferit să tragă un semnal de alarmă legat de consumul de substanțe, pentru toți părinții din România. Aceasta susține că aceștia au o responsabilitate uriașă în a-și educa de mici copiii în legătură cu pericolele care stau în substanțele ilegale.

„Asta contează foarte mult de modul în care tu, ca părinte, ești apropiat. Nu doar din anii adolescenței, de mic îi explici foarte multe lucruri și îi dai acea direcție între bine și rău. Uite ce-i bine, uite ce-i rău, uite de ce este rău. Pentru că nu cred că Mario și-ar fi dorit să ajungă în situația asta, este îngrozitoare”, a mărturisit Adina Anghelescu pentru Dan Capatos Show.

„La momentul la care Mario și familia Iorgulescu au luat niște decizii, ei erau convinși că au făcut ce era mai bine. Nu cred că niciun părinte e convins că a făcut rău”, a replicat Dan Capatos.

De ce l-ar fi luat Gino Iorgulescu pe Mario „la băutură”

Jurnalista Adina Anghelescu a vorbit și despre importanța educației și a alegerilor personale.

„Undeva a existat o educație solidă și niște oameni care ne-au explicat… Dar deciziile și consecințele lor îl aduc pe Mario într-un punct de vulnerabilitate major. Dacă-i întrebați, ei credeau că fac bine, că îi protejează, dar tentațiile și anturajul au alt plan. Consumul de substanțe duce la mari nenorociri și e bine să se gândească înainte de a căuta distracție de genul acesta. Repercursiunile sunt dramatice nu doar asupra vieții lor, ci și asupra celor din jur”, a mărturisit invitata lui Dan Capatos.

Făcând referire și la declarația lui Mario Iorgulescu legată de faptul că Gino l-a luat la șpriț încă de la vârsta de 13 ani, jurnalista și-a exprimat punctul ei de vedere.

„(n.r. Gino Iorgulescu) nu l-a luat la băutură ca să exerseze, să spunem așa, ci ca să îl întroducă în acea lume frumoasă a sportului”, a mai spus jurnalista.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Gino Iorgulescu, „morocănos" pe străzile Capitalei, cu un ceas de 55.000 € la mână. Prima apariție după scandalul cu fiul său!

Motivul pentru care Mario Iorgulescu a fost scos din țară, după moartea lui Dani Vicol: "Au fost intervenții foarte mari!"

