Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer! Imaginile din Milano pe care nimeni nu le-a văzut

CANCAN.RO vă prezintă imaginile pe care nimeni nu le-a văzut până acum, direct din Milano! Cum a apărut Mario Iorgulescu, în ziua interviului de la Dan Capatos Show? Un detaliu interesant ne-a atras atenția. Toate amănuntele vor curge în rândurile de mai jos.

Mario Iorgulescu a luat prin surprindere pe toată lumea în ultima perioadă. Ați văzut deja interviul în super-exclusivitate pe care fiul lui Gino Iorgulescu l-a oferit. Apoi au urmat mai multe live-uri pe TikTok, care au stârnit păreri și multe controverse. Dan Capatos a continuat seria interviurilor, care, pe zi ce trece, dezvăluiau detalii din povestea care încă pare departe de a se încheia.

Dar cum s-a prezentat Mario Iorgulescu, chiar în ziua interviului? CANCAN.RO vă spune totul.

Mario Iorgulescu poartă o haină de blană din vulpe polară

Imaginile de la interviul cu Mario Iorgulescu, de la care a plecat toată povestea, ne prezintă un tânăr cu o ținută care, la prima vedere, sare în ochi. La Milano, Mario poartă dezinvolt o haină de blană din vulpe polară, plus vulpe argintie din colecția limitată Elis, realizată de Cătălin Botezatu. Deși ar putea purta haine italienești, iată că preferă un designer român. Prețul pentru un asemenea model de haină este de 5000 de lei, adică 1000 de euro. Nu e ceva exorbitant. Întreținerea pe un an la un apartament cu două camere, să zicem.

În afară de haina de blană, Mario a ales să poarte o ținută all black, formată dintr-o pereche de pantaloni asimetrici și o bluză cu un croi asemănător, în aceeași nonculoare. La capitolul accesorii, nu prea avem ce comenta. O șapcă neagră, destul de simplă și încălțări sport, negre. În timp ce se plimba pe străzile pietruite din Milano, își arunca destul de des ochii în ecranul telefonului, își ridica privirea din când în când, pentru a se orienta corespunzător. Cam așa a apărut Mario Iorgulescu, înainte de interviul cu Dan Capatos, pentru CANCAN.RO.

