Serghei Mizil rupe tăcerea: Mario Iorgulescu îl sună des din Italia! Ba mai mult, familia lui Gino ar avea o vilă acolo. Detalii marca Dan Capatos Show

De: Irina Vlad 14/01/2026 | 21:10
Într-o intervenție telefonică la Dan Capatos Show, Serghei Mizil demontează orice teorie despre presupusele internări ale lui Mario Iorgulescu la clinici medicale din Italia. După ce Dan Capatos a stat de vorbă cu Mario Iorgulescu – vezi AICI interviul complet, în spațiul public au apărut mai multe speculații privind falsa constrângere a acestuia de a sta internat într-o clinică privată de recuperare.

Cei mai sceptici dintre urmăritorii interviului cu Mario Iorgulescu au ajuns la concluzia că acesta ar umbla în libertate, nicidecum că ar fi internat într-o clinică privată din Italia. Serghei Mizil demontează toate teoriile despre presupusa libertate de care Mario Iorgulescu ar beneficia.

Serghei Mizil, despre Mario Iorgulescu

Acesta este de părere că, dacă Gino Iorgulescu ar fi vrut să îl apere pe fiul lui, să îi ofere libertate și confort, cel mai probabil l-ar fi ascuns în casa familiei din Milano. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Gino Iorgulescu se află acum în Italia, unde ar fi plecat să îi dea de urmă lui Mario Iorgulescu. După ce a vorbit public despre accidentul rutier pe care l-a provocat în 2019, acesta ar fi dispărut fără urmă.

„E vrăjeala aia că el stă la hotel, păi dacă voia să îl ia Gino, cel mai probabil îl lua acasă, ei au casă în Milano, îl puneau în casa lor. Îl lăsa pe străzi? Nu era acolo oricum (n.r în casa lor). Nu poți să-l lași singur acasă”, a spus Serghei Mizil în emisiunea lui Dan Capatos.

Și mai mult, Serghei Mizil bagă mâna în foc și susține că Mario Iorgulescu chiar este internat într-o clinică privată din Italia. Printre altele, acesta a mărturisit că Mario îl mai sună din când în când.

„Bag mâna în foc, e 100% instituționalizat. Știu asta pentru că Mario mă mai sună și pe mine, din când în când. Adică e clar că e în clinică. Eu am prezentat problema echidistant. Eu am spus adevărul. Pe mine mă deranjează când problemele unui copil se reflectă asupra părintelui”, a mai spus Serghei Mizil.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia

Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: „Nu avea voie să dea interviu”

