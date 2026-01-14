Acasă » Exclusiv » Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: „Nu avea voie să dea interviu”

Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: „Nu avea voie să dea interviu"

De: Delina Filip 14/01/2026 | 19:16
Mario Iorgulescu a vorbit în exclusivitate națională pentru pentru prima dată de la momentul accidentului! În primul interviu oferit vreodată de la momentul tragediei, acordat moderatorului Dan Capatos, fiul președintelui LPF, a abordat toate subiectele de interes care nu au fost spuse și dezbătute niciodată în cei șase ani de la accident. După interviul care a făcut înconjurul presei, tatăl lui Mario, Gino Iorgulescu a fost primul care a avut o reacție în urma apariției fiului său. Șeful LPF a mărturisit că a făcut tot ce a putut pentru a demonstra cu documente că băiatul său este bolnav și se află într-o stare vulnerabilă. Acum, și mama tânărului, Gabriela Iorgulescu, vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre interviul pe care fiul ei l-a oferit după cei șase ani de tăcere.

După ce Mario Iorgulescu a mărturisit că tatăl său îl lua la petreceri și avea „un pact” cu el în ceea ce privea distracția și viața de noapte, înțelegere cu care mama nu era de acord, acum atenția se mută pe mama băiatului. CANCAN.RO a surprins-o pe Gabriela Iorgulescu în jurul orei 15.30 în timp ce părăsea vila din cartierul Primăverii, pe care o deține alături de soțul ei, Gino. Îmbrăcată sport, cu o geacă de fâș potrivită pentru temperaturile scăzute, pantaloni sport și încălțări în același ton, femeia a ieșit de la un supermarket din zona de nord a Capitalei și a vorbit pentru prima dată după interviul fiului său.

Primele imagini și declarații ale mamei lui Mario Iorgulescu

Îngândurată și împingând un coș plin de cumpărături, Gabriela Iorgulescu s-a oprit preț de câteva minute să stea de vorbă cu noi. Vizibil afectată de cele întâmplate în urmă cu șase ani, dar și de interviul recent acordat de fiul ei publicației noastre, soția lui Gino Iorgulescu este în asentimentul soțului său. După ce șeful LPF a mărturisit că a făcut tot ce a putut pentru a demonstra cu documente că băiatul său este bolnav și se află într-o stare vulnerabilă, Gabriela Iorgulescu susține exact același lucru.

Primele imagini cu mama lui Mario Iorgulescu după interviul acordat de fiul ei
Primele imagini cu mama lui Mario Iorgulescu după interviul acordat de fiul ei

CANCAN.RO: Buna ziua, doamna Gabriela! Ce faceți?

Gabriela Iorgulescu: Nu ai voie să mă filmezi!

CANCAN.RO: Ce părere aveți de interviul pe care l-a dat Mario domnului Dan Capatos?

Gabriela Iorgulescu: Îți spun dacă nu mă filmezi.

CANCAN.RO: Nu ne spuneți două vorbe?

Gabriela Iorgulescu: E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația.

CANCAN.RO: Ne pare rău, îi urăm sănătate. Domnul Gino Iorgulescu ce zice? Este supărat din cauza asta?

Gabriela Iorgulescu: Moare un om și întrebați cum se simte. Mai gândiți-vă pentru că este grav să hărțuiți o persoană bolnavă.

CANCAN.RO: Mulțumesc frumos, sănătate!

Femeia susține că fiul ei este bolnav cu acte
Femeia susține că fiul ei este bolnav cu acte

Vizionează ediția integrală a emisiunii din 14 ianuarie aici:

Nu ratați o nouă ediție Dan Capatos Show, de la ora 18.00, numai pe CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Mario Iorgulescu vorbește despre momentul în care a aflat că a omorât un om în accident: “Am început să mă crizez, m-au sedat”

ACCESEAZĂ ȘI: Mario Iorgulescu și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino: ”Am trimis 50 de bodyguarzi”

