Acasă » Știri » Prețul carburanților poate crește din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Vești crunte pentru șoferii din România

Prețul carburanților poate crește din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Vești crunte pentru șoferii din România

De: Iancu Tatiana 02/03/2026 | 14:22
Prețul carburanților poate crește din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Vești crunte pentru șoferii din România
Benzinărie

Situația provocată de atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului nu va avea repercusiuni doar în țările islamice, ci și pe teritoriul României. Traficul de țiței prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi grav afectat în contextul tensiunilor politico-militare din Orientul Mijlociu, iar prețul litrului de carburant ar putea depăși valorile de 9-10 lei, dacă prețul stagnează la 90-100 de dolari/baril, menționează președintele AEI, Dumitru Chisățilă.

Transportul de petrol prin zona Strâmtorii Ormuz, care reprezintă artera energetică a lumii, situată între Iran și Oman, ajunge și la cote de aproximativ 20 de milioane barili/zi de țiței și reprezintă aproape 20% din consumul global. Piețele din întreaga lume urmează să fie zguduite de bombardamentele din apropierea Golfului Persic.

Prețul carburanților poate crește din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

În acest moment, benzina costă în jur de 7,93-8,09 lei/litru, iar motorina standard costă 8,27-8,40 lei/litru. În contextul amenințării transportului de țiței prin Golful Persic, prețul carburanților ar ajunge și la 10 lei. Șeful AEI, Dumitru Chisățilă, a declarat că nu contează doar că se scumpește prețul barilului, ci și cât de repede se va ajunge la modificarea sumelor pentru combustibili în benzinării.

Prețurile la benzină și motorină au crescut. Sursă foto: Pixabay
Sursă foto: Pixabay

În România, dacă se vor adăuga 10 dolari/baril, prețul se va modifica cu 0,70 lei/litru. 20 de dolari/baril înseamnă că se va adăuga 1 leu/litru, iar dacă suma urcă la 30 de dolari/baril, prețurile de la pompă vor crește și cu 2,5 lei/litru.

Șeful Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisățilă, a declarat că:

„Dacă ţiţeiul se stabilizează la 90–100 dolari, depăşirea pragului de 9–10 lei/litru devine realistă. Conflictul într-o regiune strategică energetică înseamnă cost distribuit global: consumatorii plătesc la pompă, companiile plătesc în costuri operaţionale, statele plătesc prin presiune pe buget şi inflaţie, băncile centrale plătesc prin amânarea relaxării monetare. Pentru România, vulnerabilitatea nu vine doar din importuri de petrol, ci din integrarea în economia europeană. Dacă Germania sau Italia încetinesc din cauza energiei scumpe, efectul ajunge rapid şi la Bucureşti. Ce urmează? Totul depinde de durată şi amploare. Escaladare moderată: creştere temporară, volatilitate ridicată, apoi stabilizare. Escaladare prelungită: petrol peste 100 dolari, inflaţie reaccelerată, presiune pe dobânzi. Extindere regională: risc de criză energetică globală”, a spus Dumitru Chisățilă într-o analiză.

Citește și:

Motorina trece de 8 lei pe litru: cât costă acum carburantul în România

Prețul benzinei azi, 1 martie 2026, în România: cât a ajuns litrul și cât te costă un plin în marile orașe

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alex Bodi, adevărul despre atacurile din Dubai! Ce se întâmplă acum în Emiratele Arabe Unite: „Nu trage lumea cu mitraliere, nu se aruncă bombe în timpul zilei”
Știri
Alex Bodi, adevărul despre atacurile din Dubai! Ce se întâmplă acum în Emiratele Arabe Unite: „Nu trage lumea…
Pensionarii care vor avea venituri mai mari de la 1 ianuarie 2027. Cine va lua mai mulți bani
Știri
Pensionarii care vor avea venituri mai mari de la 1 ianuarie 2027. Cine va lua mai mulți bani
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost târâte într-un război pe care nu l-au ales”
Digi24
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost...
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Click.ro
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Digi 24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor...
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele...
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record....
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Actori faimoși care au apărut dezbrăcați complet în filme. Pățania lui Sydney Sweeney
go4it.ro
Actori faimoși care au apărut dezbrăcați complet în filme. Pățania lui Sydney Sweeney
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Brigitte Pastramă a reușit să plece din Dubai, dar sora ei a rămas acolo! Ce a trăit vedeta când ...
Brigitte Pastramă a reușit să plece din Dubai, dar sora ei a rămas acolo! Ce a trăit vedeta când au început atacurile: „Eram panicată”
Sarcină secretă în showbiz! Cântărețul și iubita lui vor deveni părinți pentru prima dată
Sarcină secretă în showbiz! Cântărețul și iubita lui vor deveni părinți pentru prima dată
Alex Bodi, adevărul despre atacurile din Dubai! Ce se întâmplă acum în Emiratele Arabe Unite: „Nu ...
Alex Bodi, adevărul despre atacurile din Dubai! Ce se întâmplă acum în Emiratele Arabe Unite: „Nu trage lumea cu mitraliere, nu se aruncă bombe în timpul zilei”
Pensionarii care vor avea venituri mai mari de la 1 ianuarie 2027. Cine va lua mai mulți bani
Pensionarii care vor avea venituri mai mari de la 1 ianuarie 2027. Cine va lua mai mulți bani
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Anunțul a fost făcut de stilistul actriței
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Anunțul a fost făcut de stilistul actriței
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat ...
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat unuia casa lângă capul meu”
Vezi toate știrile
×