Prețul carburanților poate crește din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Vești crunte pentru șoferii din România

Situația provocată de atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului nu va avea repercusiuni doar în țările islamice, ci și pe teritoriul României. Traficul de țiței prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi grav afectat în contextul tensiunilor politico-militare din Orientul Mijlociu, iar prețul litrului de carburant ar putea depăși valorile de 9-10 lei, dacă prețul stagnează la 90-100 de dolari/baril, menționează președintele AEI, Dumitru Chisățilă.

Transportul de petrol prin zona Strâmtorii Ormuz, care reprezintă artera energetică a lumii, situată între Iran și Oman, ajunge și la cote de aproximativ 20 de milioane barili/zi de țiței și reprezintă aproape 20% din consumul global. Piețele din întreaga lume urmează să fie zguduite de bombardamentele din apropierea Golfului Persic.

Prețul carburanților poate crește din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

În acest moment, benzina costă în jur de 7,93-8,09 lei/litru, iar motorina standard costă 8,27-8,40 lei/litru. În contextul amenințării transportului de țiței prin Golful Persic, prețul carburanților ar ajunge și la 10 lei. Șeful AEI, Dumitru Chisățilă, a declarat că nu contează doar că se scumpește prețul barilului, ci și cât de repede se va ajunge la modificarea sumelor pentru combustibili în benzinării.

În România, dacă se vor adăuga 10 dolari/baril, prețul se va modifica cu 0,70 lei/litru. 20 de dolari/baril înseamnă că se va adăuga 1 leu/litru, iar dacă suma urcă la 30 de dolari/baril, prețurile de la pompă vor crește și cu 2,5 lei/litru.

Șeful Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisățilă, a declarat că:

„Dacă ţiţeiul se stabilizează la 90–100 dolari, depăşirea pragului de 9–10 lei/litru devine realistă. Conflictul într-o regiune strategică energetică înseamnă cost distribuit global: consumatorii plătesc la pompă, companiile plătesc în costuri operaţionale, statele plătesc prin presiune pe buget şi inflaţie, băncile centrale plătesc prin amânarea relaxării monetare. Pentru România, vulnerabilitatea nu vine doar din importuri de petrol, ci din integrarea în economia europeană. Dacă Germania sau Italia încetinesc din cauza energiei scumpe, efectul ajunge rapid şi la Bucureşti. Ce urmează? Totul depinde de durată şi amploare. Escaladare moderată: creştere temporară, volatilitate ridicată, apoi stabilizare. Escaladare prelungită: petrol peste 100 dolari, inflaţie reaccelerată, presiune pe dobânzi. Extindere regională: risc de criză energetică globală”, a spus Dumitru Chisățilă într-o analiză.

