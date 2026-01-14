Acasă » Știri » Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia

De: Alina Drăgan 14/01/2026 | 18:48
În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO a fost prezentată o nouă informație bombă în cazul lui Mario Iorgulescu. Se pare că acesta este căutat în Italia, căci a fugit, din nou, din clinica în care era internat. Dan Capatos a oferit cele mai noi detalii în acest subiect. Ce se întâmplă cu Mario Iorgulescu în aceste momente?

În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, care se difuzează de luni până joi, pe contul oficial de Facebook și canalul de YouTube CANCAN.RO, au fost prezentate noi informații bombă despre Mario Iorgulescu. Se pare că familia acestuia se confruntă cu un nou episod tensionat, căci a fugit din clinică și este de negăsit.

Dan Capatos a venit cu o nouă informație bombă în cazul lui Mario Iorgulescu. Se pare că în aceste momente tânărul este dat dispărut. A fugit, din nou, din clinica în care era internat, iar Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a-l găsi. Acesta a apelat chiar și la ajutorul autorităților.

„În momentul în care am publicat interviul cu Mario Iorgulescu ne-am trezit cu acel comunicat, de fapt, toată presa, nu doar noi. Acel comunicat prin care ni se aducea la cunoștință că am făcut o mare greșeală, că am exploatat o persoană cu dizabilități și cu probleme grave de sănătate. Atenție, pe care justiția română nu le-a luat în considerare.

Și, mă rog, că Gino este tutorele legal al lui Mario, și Mario Iorgulesu nu poate întreprinde niciun fel de acțiune fără înștiințarea tutorelui. Atunci ne-am pus problema, pe bună dreptate spunem noi, ce capacitate are Gino de a își exercita această calitate de tutore, din moment ce Mario ne-a povestit în interviu că a evadat din acele clinici, că s-a luat la bătaie cu oameni prin oraș, că a vrut să se sinucidă.

E, bomba abia acum vine. Din sursele noastre credibile, spre că v-am convins de-a lungul timpului că suntem bine informați. Situația în momentul de față, la ora 18:15 la care vorbim, stă în felul următor. Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el. Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească. Și într-un gest disperat, spun sursele noastre, ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească. O să încercăm să luam legătura cu Gino, măcar să ne spună cât de gravă este situația”, a spun Dan Capatos.

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

