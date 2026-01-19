Acasă » Știri » Avocatul lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea! Motivul pentru care fiul șefului LPF nu poate să execute pedeapsa cu închisoarea

De: Simona Vlad 19/01/2026 | 23:06
Scandalul continuă în dosarul lui Mario Iorgulescu! Avocatul Virgil Boglea a făcut declarații șocante în direct la emisiunea lui Dan Capatos. Potrivit acestuia, Mario Iorgulescu nu ar putea să-și execute pedeapsa cu închisoarea. Motivul? O afecțiune medicală serioasă care îl face să treacă prin episoade de delir atunci când boala scapă de sub control. CANCAN.RO vă spune toate detaliile!

Avocatul familiei lui Gino Iorgulescu a explicat în direct că Mario Iorgulescu, fostul „crai de București”, nu ar putea să-și ispășească pedeapsa. Acesta este cunoscut pentru petrecerile extravagante pe care le organiza cu ani în urmă. Pedeapsa vizează dosarul privind moartea lui Dani Vicol.

Avocatul lui Mario Iorgulescu, detalii în exclusivitate despre starea de sănătatea a fostului „crai de București”

Întrebat despre situația fiului lui Gino Iorgulescu, avocatul a spus că boala lui Mario este într-un stadiu avansat și netratabil. Din acest motiv, el nu poate merge să-și execute pedeapsa. Familia lui Dani Vicol așteaptă de ani de zile să se facă dreptate.

Ba mai mult, Virgil Boglea a precizat și că Mario are nevoie de supraveghere permanentă într-o clinică de specialitate. Acolo, medicii trebuie să se asigure că urmează tratamentul care îl protejează de episoadele psihotice. Un astfel de episod a fost surprins recent chiar într-un live pe TikTok. Imaginile au atras imediat atenția publicului și au stârnit imediat reacții în mediul online.

DAN CAPATOS: Nu va face nicio zi în pușcărie, nu pentru că nu poate.

VIRGIL BOGLEA: Ba da, pentru că nu poate, și asta nu o spun eu ca parte implicată, pot fi acuzat de subiectivism. Nu eu o spun. O spun autoritățile unui stat membru al Uniunii Europene. De exemplu, dacă o persoană suferă, cum suferă Mario Iorgulescu de anumite afecțiuni, care este intersul societății ca acea persoană să facă pușcărie?

