Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri în Italia. Prima reacție: ”Eram fugit din clinică”

După controversele iscate în online, Mario Iorgulescu își pune cenușă în cap și își cere iertare pentru toate declarațiile făcute la adresa lui Dani Vicol, bărbatul care a murit în urmă cu șase ani, în accidentul provocat de acesta.

Mario Iorgulescu revine în atenţia publică cu un mesaj de scuze, la scurt timp după ce a anunțat că a fost prins de carabinieri în Italia și readus în clinica din care fugise. Reacția vine pe fondul unor live-uri recente pe TikTok, în care fiul lui Gino Iorgulescu a făcut declarații incoerente, a atacat familia lui Dani Vicol și a generat un val de indignare publică.

Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri în Italia

În ultimele zile, Mario a apărut în mai multe transmisii live în care părea complet scăpat de sub control: vorbea haotic, se contrazicea singur, lansa acuzații fără sens și părea deconectat de realitate.

Unele dintre afirmațiile sale au fost atât de grave încât au stârnit reacții dure inclusiv din partea apropiaților familiei Vicol, care au cerut intervenția autorităților. În paralel, utilizatorii TikTok au distribuit masiv fragmente din live urile sale, alimentând presiunea publică și întrebările legate de starea lui psihică.

Prima reacţie a lui Mario Iorgulescu după întoarcerea în clinică

În acest context tensionat, Mario a publicat un videoclip pe platforma TikTok în care își cere iertare și explică faptul că toate ieșirile sale ar fi fost provocate de faptul că fugise din clinica unde era internat și nu mai urma tratamentul prescris.

”Bună seara, vreau să iau acest moment să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat și toate declarațiile pe care le-am dat. Îmi pare foarte rău față de familia lui Melek și de Melek pentru ce s-a întâmplat. Chiar îmi cer scuze și nu așa dori nimeni să se întâmple așa ceva. A fost doar un accident și vreau să mă înțelegeți că nu mi-aș fi dorit în viață mea așa ceva. Tot ce a urmat după aia cu delirările mele și crizele mele din care am ieșit a fost din cauza că am ieșit de sub tratament și am fugit de la clinică. Au venit carabinieri, m-au luat și acum sunt iar sub tratament și acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul și să vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă nici pe viitor dacă mă mai apucă vreo criză sau ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt așa. Vă rog să mă credeți din tot sufletul meu că îmi pare cât se poate de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate aberațiile. Eram fugit din clinică și nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe lucruri care nu sunt nici măcar adevărate. Vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați și să vă rog să fiți cu mine că e o perioadă foarte dificilă și pentru mine și pentru familia lui Melek și vă rog să mă iertați, din tot sufletul”, a spus Mario pe contul său de TikTok.

