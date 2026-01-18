Derapaj incredibil pe live-ul cu Mario Iorgulescu și Fulgy: „Unchiul lui Melek a cerut 3 milioane de euro, la jumătate de oră după accident”

Mario Iorgulescu a ieșit, din nou, public și a spus lucruri despre seara accidentului din 2019 la care nimeni nu s-a așteptat. Într-un dialog șocant cu Fulgy, băiatul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, fiul președintelui LPF apare într-o ipostază surprinzătoare. În loc să se afle sub supraveghere, într-un cadru controlat, Mario Iorgulescu apare live alături de Fulgy, bea alcool și face dezvăluiri șocante. Vorbește despre seara accidentului, dar și despre cum familia lui Melek i-ar fi cerut trei milioane de euro tatălui său la jumătate de oră după moartea lui Dani Vicol! CANCAN.RO are detalii!

Mario Iorgulescu revine în atenția publică într-un live scandalos, după ce ar fi scăpat din clinica unde era internat, iar familia şi autorităţile italiene îl caută pentru a-l găsi și a-l readuce sub supraveghere. Tatăl său, Gino Iorgulescu, ar fi plecat de urgență în Italia și a cerut ajutorul carabinierilor pentru a-l localiza pe fiul său, însă acesta apare într-un live pe Tiktok alături de Fulgy, fiul Clejanilor.

Mario este degajat, ca și cum nu ar exista nicio presiune juridică asupra lui, iar dialogul dintre el și Fulgy este, fără doar și poate, unul neașteptat, în care se spun lucruri incredibile de ambele părți, iar fiul Clejanilor pare să aibă anumite derapaje grave.

Mario Iorgulescu și Fulgy de la Clejani, dialog incredibil într-un live

Imaginile au stârnit rumoare instant în mediul online. Într-un decor deloc controlat, cu alcoolul la vedere și fără nicio urmă de reținere, Mario Iorgulescu face declarații care i-au lăsat pe mulți fără cuvinte. Departe de atitudinea unui om aflat sub presiunea unei situații juridice complicate, fiul șefului LPF părea decis să spună partea sa de adevăr, indiferent de reacțiile pe care le-ar stârni.

Dialogul dintre el și băiatul Clejanilor a degenerat rapid într-o discuție șocantă, presărată cu acuzații grave, explicații controversate și afirmații care contrazic percepția publică formată în ultimii ani.

„A fost un accident, nu am vrut. Nu e ca și cum am intenționat să intru cu mașina în el. Am evitat o mașină care a trecut pe roșu, am intrat pe linia mea de mers, am luat un square nesemnalizat, mi-a rupt roțile și m-a aruncat pe contrasens. Dacă squarul acela era semnalizat, cum a fost semnalizat a doua zi după accident”, a spus Mario Iorgulescu

Întrebat de Fulgy despre starea sa după impact, Mario a ținut să sublinieze că nici el nu a scăpat fără urmări grave, ba chiar susține că a fost la un pas de moarte.

„Eu am fost mai puternic. Am avut șapte coaste rupte, plămânii perforați și intestinele rupte”, a mai declarat fiul lui Gino Iorgulescu

Tânărul face afirmații șocante: „La jumătate de oră de la accident, au cerut trei milioane de euro”

La un moment dat, Mario Iorgulescu susține că la doar câteva zeci de minute după tragedie, familia lui Melek i-ar fi cerut trei milioane de euro tatălui său, Gino Iorgulescu.

„Lumea mă urăște pentru că au ascultat doar părerea lui Melek, nu au ascultat și părerea mea. La jumătate de oră după accident, unchiul lui Melek s-a dus la tata și i-a cerut 3 milioane de euro. Eu eram în comă, iar ei cereau trei milioane de euro de la tata”, a spus fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal.

