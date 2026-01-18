Melek, contactată pentru prima dată de Mario Iorgulescu! Ce i-a făcut soției lui Dani Vicol

La mai bine de șase ani de la accidentul rutier care a zguduit opinia publică și s‑a soldat cu moartea tânărului Dani Vicol, numele lui Mario Iorgulescu revine din nou în atenția publicului. De această dată, nu printr‑o decizie judecătorească definitivă, ci printr‑o apariție publică ce a stârnit controverse. După interviul de la CANCAN, acesta a fost dat dispărut, dar surprinzător aseară a apărut pe live împreună cu Fulgi.

Mario Iorgulescu, în vârstă de 30 de ani, a acordat primul său interviu public după tragedia din 2019. În material, acesta a vorbit despre starea sa psihică, descriind o perioadă dificilă, marcată de suferință emoțională profundă și de episoade care l‑ar fi împins, la un moment dat, spre gesturi extreme. Apariția sa a fost percepută de unii drept o încercare de a‑și explica comportamentul, iar de alții ca o nouă sursă de revoltă, având în vedere contextul tragediei nerezolvate complet în ochii multor români.

Melek, contactată pentru prima dată de Mario Iorgulescu!

Tensiunile au escaladat după ce Mario Iorgulescu a apărut într‑o transmisiune live pe rețelele de socializare. În timpul transmisiunii live, acesta ar fi chemat-o pe Melek în Italia ca să își rezolve problemele și să se „răzbune”.

După transmisiunea live, Melek s-a simțit amenințată și a venit cu un răspuns pe TikTok, spunând că nu înțelege cum o persoană care ar fi trebuit să fie într-un centru medical și care suferă de probleme psihice și care s-ar afla sub un tratament într-o clinică, are voie să intre pe live și are acces la telefon.

„Acum am terminat munca și pot să stau un pic de vorbă. Am văzut și eu ce a văzut întreaga Românie și vreau să vă întreb și pe voi dacă ați văzut ce am văzut și eu. Deci, Mario Iorgulescu a intrat pe live. Mă amenință. El mă amenință pe mine. Mă cheamă în Italia. Nu știu ce să fac eu în Italia. Adică el mă cheamă în Italia dacă vreau să‑mi iau răzbunarea. Justiția română nu poate să facă dreptate în cazul în care Mario Iorgulescu era beat. Întrebarea este alta: dacă Mario Iorgulescu are probleme mentale, este bolnav, de unde are posibilitatea să stea pe live? Și să spună anumite lucruri… și să facă mișto de mine cu pozele mele alături de o altă persoană. Băi, oameni buni, ce țară trăim? Ați văzut și voi ce am văzut eu sau sunt eu prăjită? Sunt nebună?… Că efectiv nu‑mi dau seama. Dar oare justiția română vede? Dacă Mario Iorgulescu are probleme mentale, de unde are posibilitatea să stea pe live? Unde este clinica? Despre ce clinică este vorba? Dacă există o clinică în care trebuie să stea Mario Iorgulescu, unde este clinica respectivă? Voi ați văzut vreo clinică? Voi ați văzut probleme mentale în afară de faptul că sunt prăjiți?”, a transmis Melek pe TikTok.

