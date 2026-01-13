Melek, văduva lui Dani Vicol, nu-l poate ierta pe Mario Iorgulescu! Durerea nu se stinge, la șase ani de la tragedie

În cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Capatos Show de la CANCAN.RO invitată a fost Melek, văduva lui Dani Vicol. După declarațiile recente făcute de Mario Iorgulescu despre accidentul din 2019, i-am oferit desigur dreptul al replică femeii a cărei voce a rămas neauzită. Într-un dialog sincer și deschis cu Dan Capatos, Melek a vorbit despre durerea pierderii jumătății sale și despre continua luptă pentru dreptate, la aproape șapte ani de la tragedia care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

În noaptea de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a schimbat pentru totdeauna destinul a două familii. După ce a petrecut cu prietenii lui, fiul președintelui LPF s-a urcat la volan cu o alcoolemie ridicată și a provocat un accident rutier în urma căruia Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani, a murit. Au trecut aproape 7 ani de atunci, iar în urmă cu puțin timp, Mario Iorgulescu a vorbit pe larg despre acel momentul cumplit, dar și despre episoadele de după. Acum, văduva lui Dani Vicol spune că își dorește ca fiul lui Gino Iorgulescu să răspundă pe deplin pentru faptele sale și ca adevărul să nu mai fie ocolit.

Văduva lui Dani Vicol nu-l poate ierta pe Mario Iorgulescu: „Vreau să-l strâng de gât! „

Melek a primit despăgubiri de peste 300.000 de euro după accidentul în care soțul ei și-a pierdut viața, însă susține că niciun ban nu poate acoperi pierderea suferită Aceasta a investit banii în proprietăți, terenuri și afaceri. Durerea sa însă e nemărginită și Melek nu se mulțumește cu atât! Mai presus de orice, femeia afirmă că nu caută compensații materiale, ci dreptate. Dialogul dintre Dan Capatos și Melek a scos la iveală suferința profundă și furia acumulată în ani de așteptare și procese.

Dan Capatos: Ce ți-ai dori tu maxim să obții favorabil din acest caz? Legal vorbind?

Melek (Patrisia Mincă): Mi-aș dori să-l omor cu mâinile mele. În sinea mea, în sufletul meu, vreau doar să fiu împăcată și să știu că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru un om care este în pământ și nu poate să își ia apărarea.

Dan Capatos: Tu vrei să se facă dreptate.

Melek (Patrisia Mincă): Vreau să se facă dreptate! De fapt, ce vreau cu adevărat este să-l chinui ca pe un câine, să-l strâng de gât în ochii mei, să-l văd cum moare. Da, totodată vreau să fiu liniștită față de mine și față de Dumnezeu și față de el că nu am tăcut, că am făcut tot ce mi-a stat în putință și că nu m-am lăsat. Nici nu m-am vândut, așa cum s-a mai discutat.

Nu ratați o nouă ediție Dan Capatos Show, de la ora 18.00, numai pe CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Spovedania lui Mario Iorgulescu: de ce n-a căutat-o pe Melek: ”Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”

ACCESEAZĂ ȘI: Mario Iorgulescu vorbește despre momentul în care a aflat că a omorât un om în accident: “Am început să mă crizez, m-au sedat”