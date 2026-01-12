Acasă » Exclusiv » Spovedania lui Mario Iorgulescu: de ce n-a căutat-o pe Melek: ”Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”

Spovedania lui Mario Iorgulescu: de ce n-a căutat-o pe Melek: ”Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”

De: Delina Filip 12/01/2026 | 12:30
Spovedania lui Mario Iorgulescu: de ce n-a căutat-o pe Melek: ”Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Mario Iorgulescu explică pentru prima dată, în interviul oferit în exclusivitate lui Dan Capatos pentru CANCAN.RO, de ce nu a luat legătura personal cu familia victimei imediat ce a avut acces la telefon după tragicul accident din 8 septembrie 2019. Deși nu și-a exprimat regretul direct, mesajul lui Mario a ajuns la familie prin intermediul părinților, avocaților și ai apropiaților. În plus, fiul lui Gino Iorgulescu spune pentru prima dată cum s-a revărsat episodul fatidic asupra lui luni la rând. 

Mario Iorgulescu a provocat un accident în noaptea de 8 septembrie 2019 în care viața unui tânăr s-a curmat brutal. Dani Vicol și-a pierdut viața într-un moment care a schimbat pentru totdeauna destinele tuturor celor implicați. Mario mărturisește că, deși regretul și durerea l-au urmărit zi de zi, a simțit nevoia să gestioneze cu grijă comunicarea cu familia victimei, de teama soției furioase și revoltate.

Mario Iorgulescu spune de ce nu a contactat-o personal pe soția lui Dani Vicol:  „Nu voiam să mă bălăcărească în ultimul hal”

Dan Capatos: Nu era cumva mai normal ca după această pauză de trei ani fără telefon, fără niciun fel de comunicare, să fii încercat să iei legătura cu cu familia victimei? Nu te judec, întreb.

Mario Iorgulescu: Păi am făcut asta deja.

Dan Capatos: Ai făcut?

Mario Iorgulescu: Nu eu personal, dar am transmis.

Dan Capatos: Acum aveai posibilitatea să o faci tu. Tu, cu telefonul în mână, cu vocea ta, să fii spus ceva: „Îmi pare rău, iertați-mă!”?

Mario Iorgulescu: Nu aveam cum pentru că la cum am văzut-o pe o soția victimei, Dumnezeu să-l odihnească în pace, este foarte pusă pe mine. Și nu vroiam să aibă numărul meu, după aceea să mă terorizeze sau să mă înjure sau să mă bălăcărească în ultimul hal. La cum am văzut-o, ea este genul de persoană foarte răzbunătoare și eu nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune. Mai bine am transmis prin părinți, prin avocați, prin cine am putut. Era important ca mesajul să ajungă.

Dan Capatos: Tu mai știi cum îl cheamă pe băiat?

Mario Iorgulescu: Da. Dani Vicol, normal. O să țin minte toată viața mea. E cea mai mare durere pe care mi-am provocat-o singur eu. Dar înțeleg și familia victimei.

Dan Capatos: Te-am întrebat în ideea în care lumea poate credea că te-ai detașat.

Mario Iorgulescu: Nu aveam cum să fac asta. Am avut trei luni de zile în care am plâns zi de zi, ore întregi și numai cu pastile foarte puternice am reușit să mă calmez.

Nu ratați o nouă ediție Dan Capatos Show, de la ora 18.00, numai pe CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Ce numere de înmatriculare avea Aston Martin-ul DBS condus de Mario Iorgulescu! Cu puțin timp înaintea tragediei, Gino achitase 300.000 € pentru ”mașina morții” și nu apucase să o asigure!

ACCESEAZĂ ȘI: Văduva lui Dany Vicol n-a primit niciun ban de la familia lui Mario Iorgulescu. De unde a obținut, totuși, o sumă generoasă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu: a vrut să își pună capăt zilelor după accidentul din 2019: “Le-am dat un mesaj de adio părinților”
Exclusiv
Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu: a vrut să își pună capăt zilelor după accidentul din 2019: “Le-am…
“Dușmanul din umbră” al clanului Pian și Vrăjitoarea Vanessa și-au făcut “ritualul” printre vitrine. Toți ochii pe ei!
Paparazzi
“Dușmanul din umbră” al clanului Pian și Vrăjitoarea Vanessa și-au făcut “ritualul” printre vitrine. Toți ochii pe ei!
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40...
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
Gandul.ro
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma de milioane a „Comandantului” a fost inundată
Adevarul
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Parteneri
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin
Digi 24
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă...
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Digi24
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Șoferii care au parcat pe trotuar s-au trezit cu roțile blocate. Primăria a postat imaginile pe TikTok
Promotor.ro
Șoferii care au parcat pe trotuar s-au trezit cu roțile blocate. Primăria a postat imaginile...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Drona rusească Geran, cu tehnologie chineză, amenință avioanele F-16 ale Ucrainei
go4it.ro
Drona rusească Geran, cu tehnologie chineză, amenință avioanele F-16 ale Ucrainei
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
Gandul.ro
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mario Iorgulescu și-a pus gărzile de corp ca să-l bată pe tatăl său, Gino: ”Am trimis 50 de bodyguarzi”
Mario Iorgulescu și-a pus gărzile de corp ca să-l bată pe tatăl său, Gino: ”Am trimis 50 de bodyguarzi”
O vedeai în fiecare zi la televizor, iar acum e de nerecunoscut. Cu ce se ocupă acum fosta prezentatoare
O vedeai în fiecare zi la televizor, iar acum e de nerecunoscut. Cu ce se ocupă acum fosta prezentatoare
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
Orașul din România în care taxa pentru gunoi a ajuns 1500 de lei. Majorarea prețului a fost de peste ...
Orașul din România în care taxa pentru gunoi a ajuns 1500 de lei. Majorarea prețului a fost de peste 75%
Cum l-a dus Gino Iorgulescu pe Mario pentru prima dată la șpriț, la 13 ani: ”Stăteam câte 3 zile”
Cum l-a dus Gino Iorgulescu pe Mario pentru prima dată la șpriț, la 13 ani: ”Stăteam câte 3 zile”
Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu: a vrut să își pună capăt zilelor după accidentul din ...
Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu: a vrut să își pună capăt zilelor după accidentul din 2019: “Le-am dat un mesaj de adio părinților”
Vezi toate știrile
×