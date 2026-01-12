Spovedania lui Mario Iorgulescu: de ce n-a căutat-o pe Melek: ”Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”

Mario Iorgulescu explică pentru prima dată, în interviul oferit în exclusivitate lui Dan Capatos pentru CANCAN.RO, de ce nu a luat legătura personal cu familia victimei imediat ce a avut acces la telefon după tragicul accident din 8 septembrie 2019. Deși nu și-a exprimat regretul direct, mesajul lui Mario a ajuns la familie prin intermediul părinților, avocaților și ai apropiaților. În plus, fiul lui Gino Iorgulescu spune pentru prima dată cum s-a revărsat episodul fatidic asupra lui luni la rând.

Mario Iorgulescu a provocat un accident în noaptea de 8 septembrie 2019 în care viața unui tânăr s-a curmat brutal. Dani Vicol și-a pierdut viața într-un moment care a schimbat pentru totdeauna destinele tuturor celor implicați. Mario mărturisește că, deși regretul și durerea l-au urmărit zi de zi, a simțit nevoia să gestioneze cu grijă comunicarea cu familia victimei, de teama soției furioase și revoltate.

Mario Iorgulescu spune de ce nu a contactat-o personal pe soția lui Dani Vicol: „Nu voiam să mă bălăcărească în ultimul hal”

Dan Capatos: Nu era cumva mai normal ca după această pauză de trei ani fără telefon, fără niciun fel de comunicare, să fii încercat să iei legătura cu cu familia victimei? Nu te judec, întreb.

Mario Iorgulescu: Păi am făcut asta deja.

Dan Capatos: Ai făcut?

Mario Iorgulescu: Nu eu personal, dar am transmis.

Dan Capatos: Acum aveai posibilitatea să o faci tu. Tu, cu telefonul în mână, cu vocea ta, să fii spus ceva: „Îmi pare rău, iertați-mă!”?

Mario Iorgulescu: Nu aveam cum pentru că la cum am văzut-o pe o soția victimei, Dumnezeu să-l odihnească în pace, este foarte pusă pe mine. Și nu vroiam să aibă numărul meu, după aceea să mă terorizeze sau să mă înjure sau să mă bălăcărească în ultimul hal. La cum am văzut-o, ea este genul de persoană foarte răzbunătoare și eu nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune. Mai bine am transmis prin părinți, prin avocați, prin cine am putut. Era important ca mesajul să ajungă.

Dan Capatos: Tu mai știi cum îl cheamă pe băiat?

Mario Iorgulescu: Da. Dani Vicol, normal. O să țin minte toată viața mea. E cea mai mare durere pe care mi-am provocat-o singur eu. Dar înțeleg și familia victimei.

Dan Capatos: Te-am întrebat în ideea în care lumea poate credea că te-ai detașat.

Mario Iorgulescu: Nu aveam cum să fac asta. Am avut trei luni de zile în care am plâns zi de zi, ore întregi și numai cu pastile foarte puternice am reușit să mă calmez.

