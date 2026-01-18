Acasă » Știri » Delirul lui Mario Iorgulescu: ”Avem putere mai mare decât poliția”

Delirul lui Mario Iorgulescu: ”Avem putere mai mare decât poliția”

De: Virgil Ionescu 18/01/2026 | 12:09
Mario Iorgulescu / Sursă foto: Instagram

Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a reapărut în mediul online în cursul serii trecute, live pe TikTok,  după ce în ultimele zile fusese dat dispărut. Reacția în mediul digital vine după ce acesta nu ar mai fi fost găsit. Iată ce a putut spune!

În urmă cu câteva zile, Mario Iorgulescu ar fi ieșit dintr‑o clinică de recuperare din Italia unde se afla internat, iar familia sa, îngrijorată de faptul că nu mai poate lua legătura cu el, a anunțat autoritățile locale. În consecință, tatăl său a plecat de urgență în Italia și ar fi solicitat sprijinul carabinierilor pentru a fi găsit.

Ce declarații a făcut Mario Iorgulescu pe TikTok

La mai bine de șase ani de la accidentul rutier soldat cu moartea lui Dani Vicol, Mario Iorgulescu, în vârstă de 30 de ani, a vorbit public pentru prima dată într-un interviu acordat pentru CANCAN (VEZI AICI). În cadrul acestuia, el a afirmat că traversează o perioadă dificilă din punct de vedere psihic, susținând că starea sa l-ar fi împins, la un moment dat, până la gesturi extreme.

Pe parcursul live‑ului postat pe platforma de streaming, aspectele prezentate de Iorgulescu în privința relației sale cu autoritățile au stârnit controverse. Înregistrarea online sugerează o percepție personală a tânărului referitoare la propria poziție față de forțele de ordine. Mario susține că el împreună cu Fulgi ar avea o putere mai mare decât Poliția Română.

Mario Iorgulescu a lăsat să se înțeleagă că deține obiecte de lux. Printre acestea, el a menționat un ceas de colecție, similar cu cel al lui Fulgy, un Richard Mille rn 27.

„Noi avem putere mai mare decât ei. Vezi că am și eu un Richard Mille rn 27 am eu.”, a spus Mario Iorgulescu pe live.

Tatăl lui Dani Vicol, confesiune sfâșietoare, la șase ani de la tragedie. Cum a aflat că Mario Iorgulescu i-a omorât fiul

Părinții lui Dani Vicol trăiesc o dramă: au mai pierdut o fetiță, răpusă de o boală gravă! „I-a apărut în ochi o albeață. Nu s-a putut face nimic”

