Părinții lui Dani Vicol trăiesc o dramă: au mai pierdut o fetiță, răpusă de o boală gravă! „I-a apărut în ochi o albeață. Nu s-a putut face nimic"

Părinții lui Dani Vicol trăiesc o dramă: au mai pierdut o fetiță, răpusă de o boală gravă! „I-a apărut în ochi o albeață. Nu s-a putut face nimic”

De: Alina Drăgan 15/01/2026 | 19:36
Părinții lui Dani Vicol trăiesc o dramă: au mai pierdut o fetiță

În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitați au fost părinții lui Dani Vicol, tânărul care și-a pierdut viața în accidentul teribil provocat de Mario Iorgulescu. Cei doi au vorbit despre drama prin care au trecut în urmă cu 6 ani și au mărturisit că Dani Vicol nu este primul copil pe care l-au pierdut. Și fiica lor s-a stins din viață, în urmă cu ani de zile. Cum s-a întâmplat totul?

În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, care se difuzează de luni până joi, pe contul oficial de Facebook și canalul de YouTube CANCAN.RO, au fost prezenți părinții lui Dani Vicol. Cu inima încă plină de durere, cei doi au vorbit despre cele mai grele momente din viața lor, moartea celor doi copii.

Părinții lui Dani Vicol trăiesc o dramă: au mai pierdut o fetiță

În cadrul interviului cu Dan Capatos, Iulian Vicol și-a deschis sufletul și a vorbit cu glasul înăbușit de lacrimi și emoție despre moartea sfâșietoare a primului copil. Se pare că tragedia le-a lovit familia de două ori. La vârsta de 21 de ani, cei doi au devenit părinții unei fetițe. Însă, din păcate, la doar trei ani și jumătate aceasta s-a stins din viață.

Se pare că micuța a fost diagnosticată cu retinoblastom și în ciuda eforturilor medicilor, aceasta s-a stins din viață. Le-a trebuit mult timp pentru a se vindeca și a încerca, din nou, să aibă un copil, iar din păcate soarta l-a luat și pe acesta.

Iulian Vicol: Nu. Și după aia n-am mai avut nicio legătură, până ne-am găsit. Ne-a durut mult. Eu timp de 8 luni de zile n-am mai putut merge la muncă. Soția la fel. Deci nu ne mai puteam găsi locul, nu ne mai puteam gândi la altceva. La noi fiind al doilea. Al doilea copil pe care l-am pierdut.

Dan Capatos: Al doilea copil? Cu primul ce s-a întâmplat?

Iulian Vicol: Primul a murit la trei ani jumătate, o fetiță. A avut un retinoblastom la ochi. O tumoră canceroasă. Am operat-o de trei ori. Ultima dată i-a scos tot. A fost scos tot de la ochi. Și nu s-a putut face nimic. Cei de la spital ne-au spus că e posibil să fie de la Cernobîl, noi fiind atunci tineri. Aveam atunci 21 de ani.

Dan Capatos: Fusese născută atunci în 86-87?

Iulian Vicol: Da, exact. S-a născut în 89. Deci ea n-a avut nimic. Pur și simplu n-am trezit la un an și… că i-a apărut în ochi o albeață. Aia s-a mărit, s-a mărit, s-a mărit și atunci în momentul când ne-am dus cu ea la spital ne-au spus că trebuie operată. A operat-o prima dată Nicolau și după aia Monica Pop.

Și după aceea, ne-a trebuit 5 ani de zile să ne gândim dacă noi mai facem copil. Adică urma să-l facem pe Dan. Ne-am hotărât după cinci ani să ne mai riscăm o dată. Ne-am riscat. Mai fusese un caz unde era o femeie cu trei copii, trei fete și un băiat. Toate fetele și băiatul a avut retinoblastom. Fetele au murit.

Ne-am zis ca să ne ridicăm. Poate avem noroc. Am riscat. N-am făcut nicio analiză. N-am făcut absolut să vedem dacă e băiat sau fată. Fix în momentul când s-a născut și am zis că e băiat, atunci mi-am luat de pe inimă fapta asta. În anii ăștia l-am urmărit să mă uit în ochiul lui să văd să nu-i apară chestia, albeața aia. Pentru că femeia asta a avut trei fete și un băiat și toți patru au avut. Și am trăit cu frica asta. Dar el a fost perfect sănătos.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.





