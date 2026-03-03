Otniela Sandu a uitat de Sebastian Dobrincu! Primele declarații despre noul iubit milionar: „Când ai pe cineva atent lângă tine”

Otniela Sandu iubește din nou, la aproape un an de la despărțirea de Sebastian Dobrincu. Cel care a cucerit-o este tot un milionar, iar cei doi numai ce s-au întors dintr-o vacanță exotică. Deși nu și-au oficializat relația, Otniela a făcut acum primele declarații despre noul iubit. Ce spune tânăra despre cel care a cucerit-o?

În urmă cu ceva timp, CANCAN.RO dezvăluia cel mai nou cuplu, cel format din Otniela Sandu și milionarul Costeluș Cășuneanu, care deține o avere impresionantă estimată la 250 de milioane de euro. Cei doi au fost surprinși în tandrețuri la Nuba Chalet din Poiana Brașov, chiar de ziua de naștere a blondinei. (Vezi mai multe detalii AICI). Ei bine, lucrurile par că evoluează, iar recent Otniela a vorbit despre noul său iubit.

Otniela Sandu, primele declarații despre noul iubit milionar

Deși Otniela Sandu și milionarul Costeluș Cășuneanu nu au făcut un anunț oficial al relației, recent blondina a admis că are un nou iubit. Se pare că aceștia au bifat o vacanță exotică împreună, iar lucrurile devin din ce în ce mai serioase între ei.

Cât despre bărbatul ce o face fericită, Otniela pare să aibă numai cuvinte de laudă. Spune că este un tip foarte atent, care nu uită că gesturile mici contează foarte mult. Blondina nu este impresionată de cadourile scumpe și grandioase, iar Costeluș Cășuneanu pare că știe totuși cum să o facă fericită.

„E un început de an foarte bun pentru mine. Mi-am petrecut vacanța de iarnă într-un loc exotic, la căldură. Am fost cu o gașcă de prieteni, printre care și omul drag mie. Există un om drag în viața mea, așa este! Mi-am încărcat bateriile pentru noul an și sunt gata pentru toate proiectele. Dacă tot vorbim de Dragobete, nu cred neapărat într-o zi anume a iubirii, dar când ai pe cineva atent lângă tine ține cont și de datele astea. Sunt o norocoasă și am parte și de astfel de surprize, gesturi. Mie îmi plac foarte tare florile și gesturile acestea mici sunt foarte importante. Cadoul perfect pentru mine este timpul pe care cineva mi-l poate oferi. Nu cred în niște lucruri scumpe cât cred în timp, în calitate și în niște gesturi din acestea mici. Pentru că, dacă este vorba de ceva material, eu am fost omul învățat să muncească pentru ce-și dorește și nu am nevoie de cineva care să-mi dea anumite lucruri”, a declarat Otniela Sandu, potrivit click.ro.

De asemenea, se pare că Otniela Sandu are gânduri cât se poate de serioase cu noul iubit. Gândul ei zboară chiar la căsătorie, iar blondina își dorește să își întemeieze o familie.

„Tot timpul am spus că-mi doresc familie. Mă văd căsătorită, mă văd mămică. Iubesc foarte tare copiii, am două nepoțele și doi nepoței, cu care petrec foarte mult timp. Sunt fascinată de ei”, a mai declarat Otniela Sandu.

