BANCUL ZILEI | „Doctore, am această problemă la ochiul drept”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de marți! Discuția dintre un doctor și un pacient te va face să râzi cu gura până la urechi. Care este, de fapt, asemănarea dintre o aspirină și prevervative?

– Doctore, am această problemă la ochiul drept, clipesc într-una, incontrolabil.

– Nu-i nmic grav, e doar de la stres, cu o simplă aspirină îți trece.

– Știu asta, dar toți farmaciștii, când le cer aspirină clipind așa, îmi dau prezervative.

Un medic rezident foarte tânăr şi neexperimentat

Un medic rezident foarte tânăr şi neexperimentat asistă prima lui pacientă la naştere. La sfârşit, medicul întreabă pe profesorul care l-a asistat dacă s-a descurcat bine:

Profesorul i-a zâmbit, spunându-i:

– Ţinând cont că este pentru prima dată, v-aţi descurcat destul de bine, doar că pe viitor să ţineţi minte: loviţi peste fund copilul, nu mama!

„De ce ai fugit din sala de operație?”

La operaţie:

– De ce ai fugit din sala de operaţie, înainte de a fi operat?

– Pentru că infirmiera spunea tot timpul: ”Curaj, nu vă fie teamă, este o operaţie uşoară”

– Păi şi? Asta nu te-a liniştit?

– Nu, pentru că vorbea cu chirurgul!

Un medic mergea cu maşina personală spre Bucureşti

Un medic mergea cu maşina personală spre Bucureşti. La un moment dat, în plin câmp,i se defectează masina. O trage pe dreapta şi începe să facă cu mâna la alte maşini, poate îl ajută cineva. Nu a oprit nici o maşină, dar după mai mult timp opreşte un tractor.

– Ce s-a întâmplat domnule, întreabă tractoristul?

– S-a defectat şi nu mă pricep.

Se uita tractoristul puţin la motor şi o repară. Medicul, în culmea bucuriei, îl serveşte pe tractorist cu un Kent. Acesta se uită lung şi la medic şi la tigări şi exclamă:

– Prost-prost colega, dar fumezi ţigări bune!

Un cioban vine la doctor:

– Domnule doctor, te rog să-mi dai un certificat în care să specificaţi că sunt bolnav de SIDA!

– Pai, nu merge asa, trebuie să faceţi analize.

– Care analize, domnule doctor? Da-mi pur şi simplu un certificat!

– Şi la ce-ţi va folosi?

– În primul rând eu voi fi primul din sat cu SIDA. În al doilea rând, când voi fi cu oile la munte nimeni nu va veni la nevasta-mea. Şi în al treilea – vreau sa vad faţa celor care deja au fost la ea.

