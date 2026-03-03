Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care „uită” să declare acest lucru

Începând cu 1 martie 2026, un nou set de reguli fiscale a intrat pe deplin în vigoare. Astfel, a marcat o etapă importantă în procesul de digitalizare și monitorizare a sistemului fiscal din România. Măsura face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, care are ca obiectiv creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale.

Potrivit noilor prevederi aplicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, firmele care desfășoară activități economice și nu au declarat un cont bancar valid sau un cont de trezorerie prin care să efectueze plățile către stat riscă sancțiuni semnificative. Autoritățile fiscale au început deja să aplice controale și amenzi în cazul persoanelor juridice care nu respectă această obligație.

Amenzi de 10.000 de lei

Concret, societățile comerciale sunt obligate să înregistreze în evidențele fiscale un cont activ utilizat pentru plata taxelor și impozitelor. Lipsa unui astfel de cont declarat poate atrage amenzi cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei. În anumite situații, în special în cazul repetării abaterii sau al neconformării într-un termen stabilit de autorități, sancțiunile pot merge mai departe, inclusiv până la suspendarea codului de TVA al firmei, măsură care poate afecta grav activitatea economică a companiei.

Reprezentanții ANAF susțin că scopul acestor măsuri este combaterea evaziunii fiscale și asigurarea trasabilității fluxurilor financiare. Astfel, plățile către bugetul de stat ar putea fi monitorizate mai eficient. Digitalizarea completă a sistemului permite corelarea automată a datelor privind încasările și plățile. În acest mod poate fi redus riscul de declarare incompletă sau de utilizare a unor circuite financiare netransparente.

Totodată, autoritățile fiscale au transmis că perioada de adaptare s-a încheiat. Firmele care nu și-au actualizat datele în Spațiul Privat Virtual sau în registrele fiscale nu vor mai beneficia de avertismente, ci direct de sancțiuni. Inspectorii vor verifica inclusiv dacă plățile către buget sunt efectuate exclusiv prin conturile declarate oficial.

Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că această măsură obligă companiile să acorde o atenție sporită conformării administrative, nu doar celei financiare. În contextul intensificării controalelor și al interconectării bazelor de date, orice neconcordanță poate fi depistată rapid.

Noul cadru legislativ se aplică tuturor persoanelor juridice care desfășoară activități economice pe teritoriul României. Verificările vor continua pe tot parcursul anului 2026. Autoritățile recomandă firmelor să își revizuiască urgent situația fiscală pentru a evita amenzi, blocaje în activitate sau pierderea dreptului de a aplica regimul de TVA.

