Ce salariu are un operator call center în 2026. Venitul lunar crește în funcție de limbile străine vorbite

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 12:01
Joburile din call center pot fi unele dintre cele mai întâlnite atunci când navighezi pe site-urile de angajare. Acestea pot fi cu program normal sau remote și îți pot aduce beneficii o dată cu trecerea timpului. Pentru eventualele recompense ori măriri de salariu, trebuie să ai anumite competențe. Roxana Drăghici, șefa de vânzări a unei companii de recrutare, a făcut mărturisiri despre salarii, dar și despre cerințele care trebuie să fie îndeplinite de viitorul angajat.

Un angajat care lucrează în domeniul de asistență clienți poate primi lunar o sumă de 4.000 de lei net, la care se mai pot adăuga bani în plus pentru experiența în domeniu, dar și îndemânarea pe care o are în a gestiona situațiile de criză în momente importante.

Suma primită lunar poate ajunge la 4.000 de lei pentru un specialist în asistență clienți. Dacă este ocupat un post de analist servicii clienți, cel care este angajat poate fi recompensat și cu 4.600 de lei. În fruntea lor se află un team leader, care are salariul cu 500 de lei mai mare decât cel care oferă asistență tehnică, ajungând la un venit și de 5.000 de lei lunar.

Este foarte important ca cei care lucrează în domeniul de lucru cu oamenii să dețină abilități de exprimare și cunoștințe despre industrie, ca să se dezvolte în cadrul companiilor și să primească salarii mai mari.

„În call center-urile unde sunt necesare limbi străine de circulație internațională (engleză, germană, franceză, spaniolă), pachetele salariale sunt mai competitive. Un element semnificativ în structura veniturilor îl reprezintă bonusurile de performanță și comisioanele, care pot adăuga o componentă importantă la salariul de bază. Pe măsură ce cariera progresează, specialiștii din call center pot trece la roluri cu responsabilități mai extinse. Aceste poziții vin, în mod firesc, cu pachete salariale mai atractive”, a declarat Roxana Draghici, care ocupă titlul de Head of Sales în cadrul companiei de recrutare.

Persoanele care aplică pentru a obține un loc de muncă în domeniul serviciilor call-center pot avea și un debut în sectorul de vânzări. Și, pentru că firmele pun accentul pe experiența celui care vrea să se angajeze, cei care vor fi chemați la interviu trebuie să aibă o capacitate sporită de a comunica și găsi soluții pentru probleme.

„În contextul actual, când companiile pun un accent tot mai mare pe experiența clientului, rolurile din call center au evoluat de la simple joburi operaționale la poziții care cer competențe solide de comunicare, rezolvare de probleme și gestionare eficientă a situațiilor complexe”, a mai adăugat Roxana Drăghici, șefa de vânzări Ejobs.

×