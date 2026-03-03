Nu e o glumă! Cât costă să petreci Ziua Femeii în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Retrasă din activitate, Simona Halep și-a îndreptat atenția către proiectele din afara terenului, iar unul dintre cele mai cunoscute este hotelul pe care îl deține în Poiana Brașov. Odată cu apropierea Zilei Internaționale a Femeii, unitatea de cazare a lansat o ofertă specială dedicată datei de 8 martie, pregătind un eveniment care îmbină gastronomia rafinată cu divertismentul live.

Deși calendaristic primăvara a început, temperaturile specifice zonei montane mențin atmosfera de iarnă în stațiune. Cu toate acestea, interesul pentru petrecerile tematice dedicate lunii martie este în creștere, iar hotelierii din stațiune au început deja să promoveze pachete și seri festive. În acest context, hotelul deținut de fosta campioană de Grand Slam propune o petrecere care debutează în seara de 7 martie și continuă după miezul nopții, marcând astfel începutul zilei de 8 martie într-un cadru festiv.

Cât costă petrecerea de ziua femeii la hotelul Simonei Halep

Evenimentul este programat să înceapă la ora 19:00 și include o cină specială, pregătită pentru doamne și domnișoare, dar și pentru toți cei care aleg să sărbătorească într-un decor montan elegant. Prețul anunțat pentru participare este de 55 de euro de persoană, echivalentul a aproximativ 280 de lei, sumă care acoperă meniul complet, un cocktail de întâmpinare și programul artistic al serii.

Organizatorii au pregătit un meniu structurat în mai multe momente culinare. Invitații vor începe seara cu o salată intitulată „Grand Slam”, o trimitere discretă la performanțele sportive ale proprietarei, care include foie gras în variantă lollipop și coșulețe cu brânză de capră, completate de nuci, caju și pară. Preparatul este conceput pentru a combina texturi și arome contrastante, într-o prezentare modernă.

Desertul propus pentru toți participanții poartă denumirea „Răsfățul Veveriței” și constă în clătite roz umplute cu alune de pădure, căpșuni și cremă de mascarpone, mizând pe o notă dulce și festivă, în ton cu tematica serii.

În ceea ce privește felul principal, oaspeții au de ales între două variante distincte. Prima opțiune este un file de cegă servit cu sparanghel și julienne de legume, adresat celor care preferă preparatele pe bază de pește. A doua variantă este pieptul de curcan în crustă de fulgi de migdale, acompaniat de sos de mango, piure cu trufe, sparanghel cu muguri de pin și edamame caramelizate, o alegere orientată către combinații sofisticate și influențe internaționale.

Pe lângă experiența culinară, seara va fi animată de muzică live și DJ. Atmosfera va fi deschisă de un cocktail de întâmpinare, conceput special pentru eveniment, iar programul artistic include un moment de saxofon live susținut de Mrs. Saxy, urmat de muzică mixată de DJ Ilie, care va întreține ritmul până târziu în noapte.

