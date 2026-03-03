Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât costă să petreci Ziua Femeii în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Nu e o glumă! Cât costă să petreci Ziua Femeii în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

De: Anca Chihaie 03/03/2026 | 18:04
Nu e o glumă! Cât costă să petreci Ziua Femeii în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov
Cât costă petrecerea de ziua femeii la hotelul Simonei Halep

Retrasă din activitate, Simona Halep și-a îndreptat atenția către proiectele din afara terenului, iar unul dintre cele mai cunoscute este hotelul pe care îl deține în Poiana Brașov. Odată cu apropierea Zilei Internaționale a Femeii, unitatea de cazare a lansat o ofertă specială dedicată datei de 8 martie, pregătind un eveniment care îmbină gastronomia rafinată cu divertismentul live.

Deși calendaristic primăvara a început, temperaturile specifice zonei montane mențin atmosfera de iarnă în stațiune. Cu toate acestea, interesul pentru petrecerile tematice dedicate lunii martie este în creștere, iar hotelierii din stațiune au început deja să promoveze pachete și seri festive. În acest context, hotelul deținut de fosta campioană de Grand Slam propune o petrecere care debutează în seara de 7 martie și continuă după miezul nopții, marcând astfel începutul zilei de 8 martie într-un cadru festiv.

Cât costă petrecerea de ziua femeii la hotelul Simonei Halep

Evenimentul este programat să înceapă la ora 19:00 și include o cină specială, pregătită pentru doamne și domnișoare, dar și pentru toți cei care aleg să sărbătorească într-un decor montan elegant. Prețul anunțat pentru participare este de 55 de euro de persoană, echivalentul a aproximativ 280 de lei, sumă care acoperă meniul complet, un cocktail de întâmpinare și programul artistic al serii.

Organizatorii au pregătit un meniu structurat în mai multe momente culinare. Invitații vor începe seara cu o salată intitulată „Grand Slam”, o trimitere discretă la performanțele sportive ale proprietarei, care include foie gras în variantă lollipop și coșulețe cu brânză de capră, completate de nuci, caju și pară. Preparatul este conceput pentru a combina texturi și arome contrastante, într-o prezentare modernă.

Desertul propus pentru toți participanții poartă denumirea „Răsfățul Veveriței” și constă în clătite roz umplute cu alune de pădure, căpșuni și cremă de mascarpone, mizând pe o notă dulce și festivă, în ton cu tematica serii.

În ceea ce privește felul principal, oaspeții au de ales între două variante distincte. Prima opțiune este un file de cegă servit cu sparanghel și julienne de legume, adresat celor care preferă preparatele pe bază de pește. A doua variantă este pieptul de curcan în crustă de fulgi de migdale, acompaniat de sos de mango, piure cu trufe, sparanghel cu muguri de pin și edamame caramelizate, o alegere orientată către combinații sofisticate și influențe internaționale.

Pe lângă experiența culinară, seara va fi animată de muzică live și DJ. Atmosfera va fi deschisă de un cocktail de întâmpinare, conceput special pentru eveniment, iar programul artistic include un moment de saxofon live susținut de Mrs. Saxy, urmat de muzică mixată de DJ Ilie, care va întreține ritmul până târziu în noapte.

Citește și: Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Citește și: Cine e bărbatul celebru cu care s-a afișat Simona Halep? Fanii au fost în extaz

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Știri
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Ce s-a întâmplat cu cei 2,3 milioane de euro strânși pentru Andreea Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
Știri
Ce s-a întâmplat cu cei 2,3 milioane de euro strânși pentru Andreea Anița, tânăra care a murit din…
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Mediafax
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
Digi24
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu...
UE elimină eticheta privind emisiile pentru oțel din legea „fabricat în Europa”, arată un proiect
Mediafax
UE elimină eticheta privind emisiile pentru oțel din legea „fabricat în Europa”, arată...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Digi 24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Motivul pentru care Mariana Moculescu nu a mers niciodată la mormântul lui Horia Moculescu: “Nici ...
Motivul pentru care Mariana Moculescu nu a mers niciodată la mormântul lui Horia Moculescu: “Nici nu am de gând!”
Ce s-a întâmplat cu cei 2,3 milioane de euro strânși pentru Andreea Anița, tânăra care a murit ...
Ce s-a întâmplat cu cei 2,3 milioane de euro strânși pentru Andreea Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
Doliu în presa din România! A murit Marian Cioba
Doliu în presa din România! A murit Marian Cioba
Nu e banc! Ce sumă a strâns o cerșetoare într-o singură oră, pe pasajul Basarab din Capitală
Nu e banc! Ce sumă a strâns o cerșetoare într-o singură oră, pe pasajul Basarab din Capitală
Vezi toate știrile
×