Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Puțin sunt cei care știu că Simona Halep este și antreprenoare de succes. Fosta campioană a investit masiv în imobiliare, deținând mai multe pensiuni și hoteluri, iar unul dintre ele îi poartă chiar numele. Situat în Poiana Brașov, hotelul Simonei Halep promite un refugiu montan de lux și dispune și de un restaurant premium. Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți aici?

Pe lângă cariera sportivă impresionantă, Simona Halep dovedește că știe să joace inteligent și în business. Hotelul ei din Poiana Brașov atrage constant turiști, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când stațiunea devine un magnet pentru români și străini deopotrivă. Oaspeții au parte de peisaje spectaculoase și de facilități premium, dar și de tarife pe măsură.

Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep

Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a fost gândit ca un spațiu modern, unde confortul se îmbină cu eleganța. Acesta dispune și de un restaurant premium, iar cei care îi trec pragul se pot bucura de preparate diverse. Meniul combină produse românești tradiționale, cocktail-uri, gustări vegetariene și multe alte preparate.

Dat fiind faptul că hotelul sportivei este unul considerat de lux, nici prețurile nu sunt unele de neglijat. La hotelul de 4 stele pe care îl are în Poiana Brașov, turiștii trebuie să scoată destul de mulți bani din buzunar pentru o noapte de cazare. Însă, la capitolul alimentar, prețurile sunt unele pentru toate buzunarele.

Mai exact, cei care trec pragul restaurantului și vor să mănânce un șnițel de pui cu cartofi prăjiți vor scoate din buzunar 54 de lei. Cam la fel costă și pulpele de pui la ceaun cu sos de usturoi și mămăliguță. Iar o porție de carne la garniță cu mămăliguță și sos de usturoi se vinde cu 65 de lei.

Cele mai accesibile preparate din meniu sunt ciorbele și supele, cu prețuri sub 40 de lei. De exemplu, o supă cremă de dovleac copt cu pere, nuci și crocant aromatizat costă 37 de lei. Ia un borș de găină cu tăieței de casă se vinde cu 38 de lei.

Și deserturile au prețuri accesibile, în jur de 40-55 de lei. Deliciul ursului cu miere și fructe de pădure costă 55 de lei. Iar cel mai ieftin desert din meniu este tortul de ciocolată, doar 39 de lei.

La polul opus se află preparate de lux. De exemplu, cei care își doresc un antricot Black Angus cu hibri la tigaie și salvie tempura trebuie să scoată din buzunar 179 de lei pentru o porție. Iar un mușchi de vită cu sos din 7 tipuri de piper, sfeclă coapte și cartofi cu brocoli gratinați costă 175 de lei. Sau cotletele de berbecuț cu barot de fistic, cartof zdrobit și piure de mazăre cu mentă se vând cu 139 de lei.

